El arzobispo de Burgos niega haber coaccionado ni revelado secretos de las monjas cismáticas: "Sobreguardaré la justicia"

Ante una gran expectación mediática y con un notable despliegue de la Guardia Civil, este miércoles ha comenzado en Briviesca (Burgos) la primera de las batallas judiciales entre el arzobispo de Burgos y comisario pontificio, Mario Iceta, y las monjas cismáticas de Belorado después de que estas le denunciaran por coacciones, administración desleal y revelación de secretos.

"Hemos recibido un perjuicio tan fuerte y tan prolongado todos estos meses que deseamos que se escuche la voz de la comunidad", explicaba a los medios de comunicación la exabadesa, Laura García de Viedma (sor Isabel), acompañada de varias de varias de las ex hermanas clarisas. "Nos han dejado en la miseria y sin poder trabajar", denunciaba Sor Paloma. "Nosotras sentimos que jamás hemos engañado a nadie", aseguraba por su parte Sor Isabel.

En una intensa mañana, Iceta y las ex religiosas han confrontado posturas después de que las monjas, que hace prácticamente un año rompieran con el Vaticano, acusaran al arzobispo de Burgos de querar "asfixiar" económicamente a la congregación en unas vistas que son la antesala del juicio que el martes 13 de mayo está programado sobre el desahucio de las ex monjas del convento burgalés.

Sin relevancia penal

"Esto durará hasta que tenga que durar. Tengo que sobreguardar la justicia", aseguró Iceta a los medios de comunicación preguntado por el conflicto abierto con las ex religiosas tras declarar ante el juez. Durante su comparencia, destacó que el Ministerio Fiscal ya afirmó el 31 de octubre de 2024 que los hechos denunciados "carecían de relevancia penal" y por eso se interesó su sobreseimiento, por lo que insistió en que son "hechos falsos; no hay ilícito penal".

La exabadesa del convento de Belorado, Laura García de Viedma, junto a varias de las religiosas cismáticas, a su llegada este miércoles al juzgado de Briviesca. / EFE

Iceta ha recordado que la Comisión Gestora ha hecho frente a pagos de nóminas, seguros sociales, cuotas de cotización, préstamos, sanciones administrativas, suministros y proveedores con un promedio mensual superior a los 20.000 euros para mantener la vida del monsterio, con un total de 360.000 euros, y desde su defensa se ha recordado que la ex abadesa no facilitó ningún tipo de información económica de los gastos del monasteiro pese a habérselo solicitado por burófax hasta en seis ocasiones.

"Seguimos pagando seis coches con seis seguros", añadía Iceta, que recordaba sobre la manera de actuar de las ex religiosas desde el cisma que "no se puede transformar una entidad jurídica canónica en una entidad privada de una serie de socias", en relación al estatus que quieren adquirir las cismáticas. "Así lo están diciendo continuamente los ministerios", ha apuntado; y por eso "no se inscribe en el Ministerio del Interior a una asociación porque no puede ser resultado de una transformación canónica".

Guiadas por la fe

Por su parte, tras declarar ante la Justicia las monjas agracedieron el trabajo de la Justicia. "Nos sentimos acompañadas, confiadas y seguras en el desarrollo de estos procesos judiciales, que afrontamos con serenidad y firmeza. Reiteramos nuestro compromiso de continuar adelante con todos nuestros proyectos, guiadas por la fe y la esperanza que siempre nos sostienen".