El impulso al biogás acelerará el cierre de vertederos

Cuando se habla de energías renovables, el foco se suele poner en la eólica y la fotovoltaica. En pocas ocasiones se tiene en cuenta el biogás. Sin embargo, el Govern ha decidido "apostar" por este combustible verde, una decisión que contribuirá a agilizar el cierre de decenas de vertederos para que su extracción, concentrada, sea más eficiente. "El biogás cada vez está tomando más importancia porque al extraerlo se reduce la contaminación con gases de efecto invernadero y, a la vez, en cierta manera, permite descarbonizar sectores difíciles de electrificar", afirma Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, en conversación con este diario.

El biogás se genera en lugares como los vertederos controlados, las plantas de tratamiento de aguas residuales, las instalaciones agrícolas y las granjas (cuando se tratan las deyecciones ganaderas). Este gas de origen biológico, en los depósitos de basura, se obtiene a partir de la mezcla de metano y dióxido de carbono que se produce durante el proceso de descomposición de residuos orgánicos en ausencia de oxígeno (digestión anaerobia).

Planta de tratamiento de residuos orgánicos de Can Barba. / FERRAN NADEU

Lo que se hace en las plantas de residuos es instalar sistemas de captación que recogen este gas acumulado bajo tierra. Así, se evita que se libere al aire libre y se puede aprovechar como fuente de energía renovable.

Para que estas infraestructuras sean más eficientes, el Ejecutivo catalán ha encargado a un equipo de expertos de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) un estudio detallado que determinará la cantidad de gases de efecto invernadero que provocan los 44 depósitos controlados existentes en Catalunya y radiografiará la eficiencia del actual modelo.

"El biogás gana importancia y es una apuesta de este Govern porque al extraerlo se reduce la contaminación con gases de efecto invernadero" Sílvia Paneque — Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica

"Lo que nos pide la Generalitat es recabar una información clave que contribuirá a dirigir las políticas de gestión de los vertederos a largo plazo", explica a EL PERIÓDICO Daniel González, investigador del departamento de Ingeniería Química, Biológica y Ambiental de la UAB. "Nos han dejado claro que este no es un contrato más y que es importante analizar bien cuál es la situación presente para luego tomar decisiones", añade.

Cerrar los vertederos

"Tenemos el objetivo de reducir un 50% la emisión de gases contaminantes", recuerda Paneque. La mayor parte de estos tóxicos están originados por el transporte y la industria. Sin embargo, una parte de ellos (entre el 6% y el 7%) está vinculada a la gestión de los residuos. "Con el objetivo de frenar las emisiones, los especialistas de la UAB evaluarán qué técnicas podemos aplicar para captar mejor el biogás de los vertederos públicos y privados de Catalunya", señala la consellera.

De todos estos depósitos, 23 están operativos, y los demás, clausurados o en proceso de cierre. De hecho, el plan de la Generalitat pasa por sellar aún más plantas de tratamiento de basura. A día de hoy, el 31% de los residuos municipales terminan en estos espacios, cuando la tasa tendría que ser del 10%. "Alcanzar este porcentaje del 10% o menos implicará cerrar más vertederos controlados", admite Paneque, que asegura que la conselleria ya trabaja en la planificación necesaria para llevarlo a cabo.

Si esto se cumple, ¿por qué continuará siendo necesaria la extracción de biogás? A pesar de que cada vez haya menos plantas que reciban basura, todas ellas se deben seguir gestionando, puesto que todavía generarán gases de efecto invernadero durante años. "Un futuro con menos vertederos pero más grandes tiene sentido", detalla González. "Cuanto más grandes son las estaciones de gestión de residuos, más eficiencia se puede lograr a la hora de aprovechar el biogás", precisa, basándose en estudios realizados en otros lugares de Europa. "Al haber más cantidad de residuos juntos, en un modelo centralizado suele haber más interés económico para explotar el biometano", añade.

Dos años de análisis

Lo que hará el equipo de científicos liderado por González es monitorizar las emisiones de metano y dióxido de carbono en los vertederos durante dos años: "Puede ser que tardemos algo más, en función de la meteorología, porque si llueve mucho no se pueden realizar las mediciones requeridas". De esta forma, se sabrá cómo se puede mejorar la extracción del biogás. "En estos momentos, aunque todos los depósitos tienen sistemas de captación de este gas, la eficiencia no llega a valores del 100% en la mayoría de plantas", constata el investigador.

La normativa ha ido cambiando y en la actualidad es obligatorio que la basura llegue a los vertederos estabilizada biológicamente después de pasar por procesos de compostaje o digestión anaerobia, para evitar que produzcan gases nocivos, sobre todo en el caso de los restos orgánicos. Pero años atrás, no se abordaba esta gestión previa y los procesos de degradación se registraban en los vertederos. Esta es una de las razones que explica por qué tantos depósitos seguirán emitiendo gases durante décadas.

La planta de biogás de Som Energia en Torregrossa. / ACN

La meta final es conseguir que el biogás obtenido se gestione: "Se puede quemar o aprovecharlo como combustible y producir energía". Cuando se quema se emite CO2, pero se considera carbono neutro. La vía por la que se opta depende de las circunstancias de cada depósito controlado. "Nosotros veremos qué problemas técnicos impiden que la eficiencia sea mejor, observaremos qué oportunidades tenemos por delante y haremos propuestas, pero las decisiones las tomará el Govern", subraya González.

"Puede ser que el estudio diga que hay alternativas para hacer un aprovechamiento energético tal como sugieren algunas pruebas piloto, pero también es posible que en algún vertedero no sea viable", cuenta Paneque. "De todas formas, si no se obtiene energía pero se evitan las emisiones de contaminantes a la atmósfera ya vale la pena optimizar el sistema", asegura. De momento, es prematuro decir cómo se desarrollará la estrategia al detalle, porque apenas comienzan los trabajos preliminares de análisis, pero es probable que el proyecto no conlleve una gran explotación económica del biogás sino principalmente una extracción más eficaz.

Purines y otros espacios

Este convenio que Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha firmado con la UAB se centra tan solo en los vertederos, instalaciones que en el futuro tendrán que ir desapareciendo. No obstante, la Generalitat también ha activado medidas para aprovechar el biogás derivado de las deyecciones ganaderas. "Produces gas renovable que te sirve para convertir en limpios sectores difíciles de electrificar y a la vez evitas contaminar suelos y acuíferos", afirma Paneque en referencia a la gestión de los purines.

Hace semanas, el Govern también llegó a un acuerdo para que las plantas de biogás puedan ser consideradas de "interés público". Así, se podrán agilizar los trámites para instalar una de ellas en el territorio. Cabe mencionar que estos proyectos han provocado oposición vecinal en algunas comarcas. En paralelo al plan para potenciar el biogás (más allá de las demás fuentes de energía renovable), el reto pasa por cambiar el modelo de vertederos y avanzar hacia un horizonte con un sistema de depósitos más centralizado –facilitará un aprovechamiento del biogás más rentable– y en el que menos basura acabe enterrada.