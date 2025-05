Formar a personas con discapacidad en ciberseguridad e IA: "No inventamos tecnología, pero sabemos actuar ante 'hackeos'"

La inserción laboral de las personas con discapacidad no solo pasa por empleos vinculados a la jardinería, la recepción o la conserjería. Desde 2020, la fundación Goodjob trabaja precisamente para pulverizar este estereotipo a través de los programas IMPACT#include, un curso de formación en tecnología de siete semanas que sirve para adquirir competencias en áreas como ciberseguridad, análisis de datos, 'cloud', inteligencia artificial y accesibilidad digital. Los datos están ahí: el 70% de los alumnos –todos ellos con algún tipo de discapacidad– han encontrado trabajo.

Esta última edición, llamada 'DesafIA Ciberseguridad', ha culminado este martes por la mañana, en una jornada simultánea de nueve de la mañana a dos del mediodía en Madrid (CaixaForum) y Barcelona (Palau Macaya), en la que 50 participantes –todos ellos sin experiencia ni formación previas en ciberseguridad– se han organizado por equipos para detectar, analizar y responder a ciberataques en una simulación realista llevada a cabo por un SOC (Security Operations Center).

Monitorizar alertas y tomar decisiones

Con el lema de "búscate la vida", los participantes de la jornada en Barcelona se han dividido en tres mesas y se han enfrentado a una web 'hackeada'. "Ellos han tenido que averiguar quién la había 'hackeado' y solventar el problema mientras les llegaban pistas algunas reales y otras falsas”, señala Virginia Seoane, responsable del desarrollo de proyectos de Goodjob en Catalunya.

Se trata de una dinámica práctica en la que los participantes han tenido que monitorizar alertas, analizar incidentes y tomar decisiones. La sesión ha sido guiada por profesionales del sector como Román Ramírez, Luis Muñoz e Israel Díaz, que han generado situaciones en directo para llevar la simulación al máximo nivel.

“No hemos inventado ni hemos desarrollado la tecnología, por así decirlo. Nos hemos basado en el conocimiento que ya había para poder resolver retos, como detectar y resolver ciberataques, que con paciencia y dedicación se pueden llegar a cumplir”, afirma Adrián Pruteanu, de 29 años, uno de los participantes más proactivos de la jornada. "Yo siempre he estado moviéndome por el mundo de la informática. El año pasado hice un curso de auxiliar administrativo, pero no conseguí trabajo”, apunta Pruteanu, quien supo del programa el pasado enero. “Mis tutores me pasaron por el grupo que tenemos el cartel de la fundación Goodjob, donde aparecía un curso de ciberseguridad y, tras varias gestiones, logré entrar”, añade.

Fundación Goodjob

Desde la fundación, la primera entidad sin ánimo de lucro que ofrece servicios de ciberseguridad con personas con discapacidad, promueven el entrenamiento digital entre este colectivo para que en un futuro puedan trabajar en sectores digitalizados. “El mercado laboral camina hacia ahí: el empleo, principalmente, es digital. Por tanto, su situación laboral no cambiará si no actuamos o no hacemos que las compañías tecnológicas entiendan que las personas con discapacidad –aunque no tengan formación o experiencia previa– pueden tener un rol en el 'core business' de la empresa, en sus equipos, más allá de trabajar en la recepción del edificio", explica Virginia Seoane.

El programa se basa en la metodología de 'Empleo con Apoyo', la cual que ofrece acompañamiento individualizado. Desde su creación, más de 595 personas han participado en ellos. Siete de cada 10 han logrado su inserción laboral.