Una campaña de Fundesplai reduce un 33% el desperdicio alimentario en los comedores escolares

Más de 130 de las casi 300 escuelas cuyos comedores son gestionados por la Fundació Catalana de l'Esplai (Fundesplai) han participado en el proyecto de auditorías infantiles contra el desperdicio alimentario, iniciativa que ha logrado reducir la comida que se tira en más de un 30%. Así lo ha explicado este martes Carles Xifra, director general adjunto de la fundación, que prepara su campaña de verano con la que prevé llegar a 111.000 criaturas (con una previsión de 9.000 becas, un 10% más que el verano anterior).

Xifra ha relatado en un almuerzo en el Club d'Esplai Bellvitge -espacio en el que empezó su actividad como voluntario en los años 60 Josep Gassó, fundador de la entidad fallecido el año pasado al que han querido rendir homenaje- que los estudios señalan que se malbaratan entre 50 y 100 gramos de alimentos por comida. Para comprobarlo, los 19.500 niños de las 131 escuelas que han participado en el proyecto realizaron al principio de curso una auditoría personalizada, alumno a alumno. Les salió de medio que malbarataban 60 gramos por niño. Tras un curso de trabajo de sensibilización, la media en las auditorías de final de curso descendía a unos 40 gramos por niño. Lo que quiere decir una reducción del despilfarro alimentario de un 33,3%.

Además del trabajo con el alumnado, el proyecto incluye convenios con entidades sociales locales para que la comida sobrante antes del emplatar, la que queda en las bandejas puede entregarse a personas necesitadas.

Sobre el reciente Real Decreto para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en los centros educativos españoles, Xifra ha considerado que "se queda corto en el tema de los alimentos frescos y de proximidad". "No es muy exigente en ese aspecto", considera.

Los responsables de la entidad han destacado también los planes de inserción sociolaboral en los que han participado cerca de 1.100 jóvenes en los distintos programas impulsados por la organización, que también tiene un programa de mentoría con voluntarios universitarios que sirven de referente para que estudiantes que no tienen a nadie a su alrededor con formación superior tengan acompañamiento.

Premios Josep Gassó

Además del balance sobre el curso pasado -en el que los programas socioeducativos de la entidad llegaron a 417.664 participantes- Fundesplai ha presentado este martes los premios Josep Gassó. Para dar continuidad a su legado, la entidad impulsará unos galardones que nacen con el objetivo de "contribuir al reconocimiento de la educación en el ocio y reforzar el tejido asociativo", a la vez que quieren "fomentar la acción innovadora y transformadora del Tercer Sector social y ambiental de Catalunya, bajo los ejes de la Convivencia y la Sostenibilidad". Unos premios que quieren reivindicar el ocio como motor de transformación social.

En cuanto a la campaña de verano -que dará el pistoletazo de salida este domingo 11 de mayo en su tradicional Festa Esplai en el Parc Nou del Prat de Llobregat, ciudad en al que tienen su sede- los responsables de Fundesplai han señalado que el objetivo de llegar al horizonte de 9.000 becados implica aumentar en casi en un 10% las ayudas del año pasado (8.118 becas) y un importe de unos 770.000 euros que la fundación espera obtener entre subvenciones de administraciones públicas, ayudas de empresas y contribuciones de particulares.

El reto de la universalización

Más allá del verano, y según la memoria 2024, la acción social de Fundesplai otorgó 26.458 becas y ayudas que se destinaron a comedores sociales, vacaciones en familia y otras actividades, partiendo de la base de que el ocio educativo es fundamental para el desarrollo integral de los niños y jóvenes y que esté aún está lejos de estar garantizado para todos. Uno de la cada tres niños no tiene garantizado el acceso a 'casal' y campamentos de verano o colonias, han recordado, insistiendo en la necesidad de que las administraciones aseguren su universalización (igual que lo es la escuela ordinaria). "No se trata de que sea obligatorio pero sí de que todos tengan la oportunidad y el derecho, el verano son 90 días sin escuela en los que, si no actuamos, aumenta la brecha de la desigualdad", han zanjado.