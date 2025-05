Atención: Viajar a Tailandia ya no es tan fácil

Tailandia, el "País de las Sonrisas", ha seducido a exploradores y turistas durante décadas con una combinación irresistible de atractivos. Su clima tropical, que promete sol y calor durante gran parte del año, sus playas de arena blanca y aguas turquesas que parecen sacadas de una postal, y una gastronomía callejera y de alta cocina reconocida mundialmente, son solo algunos de los imanes que atraen a millones.

En los últimos tiempos, este flujo constante de visitantes incluso ha recibido un impulso adicional gracias a fenómenos culturales como el "efecto White Lotus", que ha puesto de relieve localizaciones exóticas del país ante una audiencia global. La popularidad del destino es innegable; según datos recientes reportados por Euronews, solo entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025, Tailandia dio la bienvenida a la impresionante cifra de 9,5 millones de visitantes internacionales. Esta estadística subraya que su encanto sigue más vigente que nunca. Sin embargo, para aquellos que estén considerando sumarse a esta oleada de turistas, es crucial estar al tanto de una modificación significativa en los protocolos de entrada: viajar a Tailandia, si bien sigue siendo una experiencia maravillosa, ya no es tan directo como antes y exige una preparación digital previa.

La nueva tarjeta de llegada Digital (TDAC)

La principal novedad que impacta a todos los viajeros no tailandeses es la obligatoriedad de completar la Tarjeta de Llegada Digital de Tailandia (TDAC). Este es un cambio fundamental respecto al sistema anterior, que dependía de formularios en papel rellenados a bordo del avión o al llegar al control de inmigración. La TDAC debe ser cumplimentada de forma online por cualquier persona que posea un pasaporte extranjero, sin importar si su motivo de viaje es turismo, negocios, o si se trata de un residente de larga duración en el país con nacionalidad extranjera. La antelación es clave: este trámite digital debe realizarse hasta tres días antes de la fecha programada de llegada a Tailandia.

La implementación de este sistema digital responde a una doble motivación por parte de las autoridades tailandesas. Por un lado, busca agilizar y modernizar los procesos de inmigración en sus fronteras. Al digitalizar la recopilación de datos, se espera reducir los tiempos de espera y hacer más eficiente el flujo de pasajeros. Por otro lado, y no menos importante, la TDAC está diseñada para reforzar la seguridad nacional. La información proporcionada se sincronizará directamente con la base de datos biométrica de la oficina de inmigración tailandesa. Esto permitirá a los funcionarios verificar de manera más rápida y efectiva los antecedentes de los recién llegados, incluyendo la posible detección de antecedentes penales, contribuyendo así a un control fronterizo más robusto. Es importante destacar que esta tarjeta digital no sustituye a los requisitos de visado que puedan aplicar según la nacionalidad del viajero; es un paso adicional y obligatorio para la entrada.

Proceso de obtención y excepciones a considerar

Afortunadamente, el proceso para obtener la TDAC es bastante sencillo y no implica costes adicionales. Los viajeros deben acceder al portal en línea designado por las autoridades tailandesas (cuyo enlace específico suele difundirse a través de las aerolíneas y canales oficiales de turismo de Tailandia). Una vez en la plataforma, se deben rellenar los campos requeridos con la información personal y del viaje. Tras completar satisfactoriamente el registro, el sistema generará un código QR único. Este código es el comprobante digital que el viajero deberá presentar a los oficiales de inmigración en el punto de control a su llegada a Tailandia, habitualmente desde su dispositivo móvil. No se requieren más pasos ni el pago de tasas adicionales por este trámite específico.

Es fundamental entender quiénes están exentos de este requisito. La buena noticia para algunos es que esta normativa no se aplica a los pasajeros que se encuentren únicamente en tránsito por un aeropuerto tailandés. Es decir, si un viajero tiene una escala en Tailandia pero no necesita pasar por el control de inmigración (por ejemplo, porque su equipaje está facturado hasta el destino final y no abandona la zona internacional del aeropuerto), no necesitará la TDAC. No obstante, la situación cambia si, durante esa escala, el pasajero debe salir de la zona de tránsito para, por ejemplo, recoger su equipaje y volver a facturarlo con otra aerolínea, o si su conexión implica un cambio de terminal que requiera pasar por inmigración. En estos casos, aunque sea técnicamente una escala, al tener que ingresar formalmente al país, sí se requerirá haber completado la TDAC. Por ello, es vital verificar los detalles de la conexión aérea.

En conclusión, aunque el atractivo de Tailandia permanece intacto, la planificación del viaje ahora incluye un paso digital indispensable. La Tarjeta de Llegada Digital (TDAC) es una realidad que todos los futuros visitantes deben incorporar en sus preparativos para asegurar una entrada al país sin contratiempos y disfrutar de todo lo que este fascinante destino tiene para ofrecer.