Radiografía del abandono escolar prematuro en Catalunya: dónde se concentra y qué medidas se están tomando

Reducir las cifras de abandono escolar prematuro (AEP) es uno de los retos no solo del sistema educativo catalán, sino del conjunto de la sociedad. Se entiende por AEP el conjunto de la población de entre 18 y 24 años que alcanzó "como máximo" la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y no siguió estudiando, y en 2024, según los datos del Idescat a partir de la Encuesta de Población Activa del INE, esta cifra se situaba en el 13,7%, cifra mejor que años atrás, pero todavía muy por encima de lo deseado.

El 6 de marzo se abrió una consulta pública con el fin de elaborar un proyecto de decreto de centros de nuevas oportunidades (o de segundas oportunidades)

Respondiendo a una pregunta parlamentaria de Junts, la consellera Esther Niubó responde en el último Boletín Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), publicado este 29 de abril, sobre las medidas que el Departament está emprendiendo para reducir estas cifras y aporta datos que hasta ahora desconocidos en relación con las zonas con un porcentaje más elevado de abandono en Catalunya una vez finalizado el curso 2023-2024.

Los datos, detalla Niubó en la citada respuesta parlamentaria por escrito, varían según el territorio y la etapa educativa. En este sentido, en las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), el porcentaje más elevado de abandono se presenta en el Montsià, con un 0,97% (recogiendo la cifra sobre el alumnado que no termina el ciclo, no el que lo termina y no sigue estudiando, que es mucho más elevada). En Bachillerato, el valor más alto según la misma respuesta se observa en el Alt Urgell, con un 5,37%, mientras que en la Formación Profesional (FP) es la Cerdanya, con un 17,53%.

El abandono escolar prematuro es un fenómeno especialmente desigual. Los jóvenes con menos nivel de renta abandonan 10 veces más que los jóvenes con más renta familiar (19,4% versus 1,9%); y los jóvenes de origen extranjero abandonan más del triple que los jóvenes de nacionalidad española (36,1% versus 10,6%), según los datos publicados en el último anuario de la Fundació Bofill a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida-ECV e Idescat.

Objetivo: bajar del 9%

Con todos esos datos sobre la mesa, y con el objetivo de reducir esta tasa por debajo del 9%, Niubó enumera una serie de medidas en las que trabaja su conselleria. La primera es la aprobación del nuevo decreto de orientación educativa, asignatura pendiente que se arrastra desde hace tiempo. "Se trabajará para que el decreto disponga de los recursos necesarios para implementar acciones de orientación educativa y acompañamiento al alumnado que ha abandonado los estudios", apunta la consellera, quien añade que esta medida "será fundamental para garantizar un seguimiento personalizado y una adaptación a las trayectorias formativas del alumnado en riesgo de abandono". La medida, eso sí, se expresa en futuro y no menciona los plazos.

La segunda medida citada es el despliegue del Plan de Acción contra el Abandono Escolar Prematuro. "Se potenciarán las estrategias de prevención, intervención y compensación para reducir la tasa de abandono escolar prematuro hasta un máximo del 9% para finales de 2030", se compromete añadiendo que este plan se ha coordinado de forma "intra e interdepartamental, colaborando también con las administraciones locales [hito presentado ya por Cambray] y otros agentes sociales para compartir datos e identificar alumnos con factores de riesgo".

"Identificar, contactar y seguir"

Vinculado al Plan de Acción contra el Abandono Escolar Prematuro, la consellera añade que se ha iniciado el Proyecto Reconnect-ES, que identifica, contacta y hace un seguimiento de los jóvenes que han abandonado los estudios. Este plan se impulsó tras el caos en la preinscripción de FP del curso pasado, cuando el 64,7% del alumnado que aspiraba a estudiar un grado medio y no logró plaza en ninguna de las asignaciones pese a cumplir los requisitos abandonó los estudios y el Departament se comprometió en llamarlos uno a uno para interesarse por lo que hacían y presentarle las opciones disponibles para que volvieran a estudiar.

Por último, Niubó hace referencia al decreto de nuevas oportunidades. "El 6 de marzo se abrió una consulta pública con el fin de elaborar un proyecto de decreto de centros de nuevas oportunidades (o de segundas oportunidades), que tendrá como finalidad desplegar este tipo de centros no educativos establecidos por la Ley orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la formación profesional, y potenciar la oferta formativa así como los servicios ocupacionales que se imparten desde esta tipología de centros", concluye.