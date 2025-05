Los profesores de la escuela pública denuncian insultos, agresiones físicas y conflictos en redes por parte del alumnado

Más de la mitad de los docentes de la escuela pública ha sufrido situaciones violentas en las aulas, principalmente insultos y amenazas por parte del alumnado. Uno de cada diez ha soportado agresiones físicas y el 22%, conflictos a raíz del uso de los móviles y las redes sociales por parte de los menores. Así lo revela una encuesta realizada por CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) entre más de 5.000 profesionales de primaria, secundaria, FP, conservatorios, escuelas de arte y de idiomas y centros de educación especial de toda España. La encuesta respalda la sensación que tienen muchos expertos sobre el aumento de las conductas disruptivas y el menoscabo de la autoridad de maestros y profesores.

El informe del sindicato, presentado esta mañana en Madrid y elaborado a raíz de la celebración, el pasado 2 de mayo, del día internacional contra el acoso escolar, pone de manifiesto la falta de respaldo que sienten los docentes por parte de las administraciones educativas y el “cada vez menor reconocimiento a su autoridad”.

La encuesta dibuja un panorama desolador en las aulas, con problemas de convivencia diarios entre alumnos y docentes. Más de la mitad (casi el 53%) son verbales, como insultos, amenazas, mofas y faltas de respeto. Después (22%) están los conflictos en redes sociales -que se sitúan, por primera vez, como el segundo problema de convivencia detectado por los docentes- y las agresiones físicas (11%). Uno de cada cinco docentes denuncia que ha sufrido varios tipos de estas situaciones y más de la mitad de los profesionales que sufren estos enfrentamientos son profesoras.

Labor no reconocida

Los docentes tienen una amarga sensación de abandono en el ejercicio de sus responsabilidades: casi el 60% afirma que el alumnado no les respeta y casi 9 de cada diez no han recibido formación específica sobre convivencia en el aula. Además, siete de cada diez denuncian que las administraciones educativas no les respaldan y casi el 50% critican que su labor solo es reconocida en ocasiones por la sociedad.

El informe sindical incluye las principales reivindicaciones del sector. Como siempre, la reducción de ratios para tener menos alumnos por clase ocupa el primer lugar, seguida del refuerzo de la autoridad, el aumento del sueldo, la reducción de la burocracia y del horario lectivo. CSIF aprovecha la actual negociación con el Gobierno para la reforma de la profesión docente (las próximas reuniones se celebrarán el 15 de mayo) para insistir en una vieja reivindicación, la aprobación del estatuto docente.