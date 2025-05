Igualada se llena para despedir a Enric Morist: "Perdemos a un referente en la lucha por la justicia social"

Una multitud se ha querido despedir este lunes de Enric Morist, el presidente de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya que falleció el pasado viernes a la edad de 59 años de un ataque fulminante al corazón. El cementerio de Igualada (Anoia) ha quedado pequeño ante el abultado número de personas que han querido dar su último adiós a este activista social incansable, por lo que la ceremonia se ha tenido que celebrar en el exterior del cementerio municipal y ha comportado algunos cortes de tráfico en la ciudad. Familiares, amigos y decenas de representantes de entidades sociales catalanas se han despedido de Morist con mucho dolor. "Hemos perdido a un referente de la lucha por la justicia social y contra la desigualdad", han insistido.

"Sobre todo nos enseñó que la vida tiene que vivirse con pasión"

"Enric era una persona árbol. Estaba enraizado a su tierra y acogía y ayudaba a todo el que podía", le han definido sus amigas más allegadas, entre llantos. Durante toda la ceremonia se ha homenajeado el don de Morist de ayudar a todo aquel que lo necesitaba, y de la pasión, la constancia pero sobretodo el ejemplo y humildad con el que defendía los derechos humanos. Sus amigas más cercanas también han recordado su amor por la naturaleza y la música de Bruce Springsteen. "Has hecho lo que él decía, mantuviste el idealismo cuando perdiste la inocencia".

BARCELONA 19/12/2024 Sociedad. Entrevista Enric Morist presidente de la Taula del Tercer sector. FOTO de ZOWY VOETEN / ZOWY VOETEN / EPC

En la ceremonia, presidida por más de una decena de coronas florales y el féretro con flores y fotos de Enric, han participado muchos miembros de la Cruz Roja en Catalunya. La vida de Morist está estrechamente ligada a esta entidad, en la que empezó de muy joven como voluntario y que terminó dirigiendo. "¿Cuántas emergencias habremos vivido juntos? Y tú siempre estabas ahí, con tu sonrisa", le recordaron miembros de la entidad.

"Hemos aprendido de tu convicción y compromiso"

Muchos son los que ahora repasan los mensajes de whatsapp con Morist, y también allí encuentran muestras de su bondad. También han participado del acto exmiembros de la sección de Juventud de la Cruz Roja, a los que él educó cuando fue monitor de esplai. Han recordado las excursiones por la montaña, especialmente a Montserrat, los cuentos de miedo que les contaba... "pero sobre todo nos enseñó que la vida tiene que vivirse con pasión".

Capacidad de liderazgo

"Jamás olvidaré tu frase: 'haced'", han insistido los compañeros de la Cruz Roja, que también han honrado su capadidad de liderazgo, innata. "Tenía la habilidad de hipnotizarme y arrastrarme allí donde hiciera falta", ha destacado la expresidenta de la 'taula', Francina Alsina, que trabajó siempre con Morist como número dos de la entidad. "Cuando me proponía algo que no me atrevía él siempre me respondía, tranquila, yo voy a estar contigo. Yo ponía la cara pero él es el gran artífice de lo que hoy es la 'taula', nos cohesionó. Con él siempre había diálogo", ha seguido Alsina, claramente emocionada.

Su capacidad de escucha y de diálogo también ha hecho posible, incluso en su entierro, que políticos de diferente signo se fundieran en abrazos. Del Govern actual (PSC) han asistido la consellera de Drets Socials, Mónica Martinez, Bravo, el secretario general del departament, Raúl Moreno, dos secretarios sectoriales y cinco directores generales. Pero también se han personado el 'president' del Parlament, Josep Rull (Junts), el expresident Pere Aragonès (ERC), el presidente de ERC Oriol Junqueras, los exconsellers de Drets Socials Carles Campuzano (ERC), Violant Cervera (Junts), y de Salut Manel Balcells (ERC) y Alba Vergés (ERC). Así mismo, ha estado presente una delegación del Ayuntamiento de Barcelona, encabezado por la comisionada de Acción Social, Sonia Fuertes, y el gerente del Institut Municipal de Serveis Socials, Javier Martínez.

"Has cambiado el mundo"

El momento más emocionante ha sido cuando dos de sus tres hijos han tomado la palabra. "Me siento afortunado de ser tu hijo, me has inculcado unos profundos valores de convicción social", ha agradecido uno de sus hijos, de 23 años, que, muy emocionado, ha querido agradecer a su padre cómo sacaba tiempo de donde fuera para acompañarle, especialmente en los entrenos y partidos de fútbol. "Has cambiado el mundo, tozudo para salirse con la suya y ayudar a los demás. Hemos aprendido de tu convicción y compromiso", decía su ahijado, a quién salvó de pequeño durante el sitio de Sarajevo durante la guerra de los Balcanos.

El acto ha estado plagado de personas a las que Morist ayudó personalmente para que su vida fuera mejor. Muchos, refugiados venidos de medio mundo que ahora han podido empezar una vida nueva en Catalunya gracias a él y su convicción de escuchar primero a los más vulnerables. Con las primeras notas de la canción 'Compta amb mi', de Txarango, el personal funerario se llevaba el cuerpo de Morist al crematorio. Allí muchos han roto a llorar. "Siempre podías contar con Enric, siempre estaba dispuesto, y agradecido", recordaban sus colaboradores más estrechos, con los ojos empapados.