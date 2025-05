Baterías de última milla, la solución para que un tren no se quede entre dos estaciones cuando hay un apagón

El apagón del pasado lunes dejó sin aliento a toda la red ferroviaria que depende del sistema eléctrico. Trenes y tranvías se detuvieron al ralentí. Los viajeros más afortunados estaban en ese momento en una estación, pero hubo muchos a los que el fundido a negro les pilló en pleno recorrido. De metro, de Rodalies, de Tram o de alta velocidad. ¿No existe ninguna alternativa autónoma de energía para que puedan seguir circulando a pesar de la caída de plomos? La hay, las denominadas baterías de última milla, pero es una solución que va por barrios. Los nuevos trenes de Renfe incorporarán esta tecnología, pero no así los del metro, que no se lo plantea porque la distancia entre estaciones es mucho menor y el peso del ingenio no compensa el esfuerzo.

Los pasajeros de la L1 atrapados en un túnel, el lunes, esperando a salir del metro por la puerta del maquinista / Beatriz Pérez

El pasado lunes, un total de 24 convoyes del subterráneo de Barcelona se quedaron parados entre estaciones a las 12.33 horas, cuando todo oscureció. También muchos trenes de Rodalies, Regionals y alta velocidad se detuvieron a kilómetros de un andén. Especialmente inquietante fue la situación de numerosos viajeros de los Iryo, Ouigo, AVE y Avant que pasaron horas en terreno de nadie, a merced de la buena voluntad de los habitantes de los municipios cercanos, como si fueran una nave que acaba de aterrizar en medio de los Monegros. En algunos casos, pasaron cerca de 12 horas esperando el rescate.

Más autonomía

La tracción de los trenes se consigue a través del contacto del pantógrafo (brazo situado en el techo de los convoyes) con la catenaria (la infraestructura aérea), que se alimenta a través de las subestaciones eléctricas repartidas por todo el territorio, que también aportan luz a los enclavamientos, el sistema de señalización que abre y cierra semáforos de manera automática. Disponer de baterías autónomas ni mucho menos habría devuelto la normalidad a la red, pero sí habría permitido que los trenes dormidos entre estaciones avanzaran hasta el siguiente apeadero, para mayor comodidad de los pasajeros, que habrían podido pasar el resto del apagón en una zona urbana, con servicios.

Pasajeros 'atrapados' en un tren de Rodalies antes de llegar a la estación del Gornal de L'Hospitalet / El Periódico

Los 110 trenes que Renfe ha comprado para el servicio de Rodalies y Regionals incorporan una batería que permitirá realizar trayectos autónomos de hasta 10 kilómetros. El primero de todos ellos, de la serie 452, salió de la fábrica de Alstom en Santa Perpètua de Mogoda a mediados de febrero. Realizará pruebas durante un año, de manera que en el primer trimestre de 2026 podrá incorporarse a la flota de cerca de 170 trenes que ya circulan por la red de Catalunya. Joan Carles Salmerón, director del Terminus Centro de Estudios del Transporte, atiende a este diario y comparte la inquietud sobre el freno en seco que sufrió toda la red ferroviaria catalana. "Es cierto que para nada es habitual o previsible un apagón de esta magnitud, pero pasó y es conveniente pensar en qué medida se podría evitar y dónde tendría sentido hacer algo". Veamos.

Ojo con el peso

Empecemos por el metro. Un portavoz de TMB distingue entre lo que es posible y lo que es recomendable. "Técnicamente -sostiene-, los trenes del metro podrían incorporar una batería o condensadores que aporten la energía necesaria para que el tren llegue a la siguiente estación en el caso de caída del suministro eléctrico vía catenaria". "Pero esto -prosigue-, incrementaría considerablemente el peso de los trenes y penalizaríamos la operación habitual para una situación excepcional". Es decir, no compensa y por ahora no es una opción que se contemple. Como mínimo, hasta que la tecnología lo haga más seductor.

Tren de la serie 452 de Alstom para Rodalies / Jordi Cotrina

Esta misma voz recuerda que en los últimos 30 años jamás se ha producido un apagón como el del lunes. Cuando se ha registrado un problema de suministro parcial en una subestación, el operador del metro "tira de las subestaciones adyacentes que sí funcionan para garantizar que los trenes puedan circular". Añade, por último, que la distancia entre estaciones "es corta, con lo que el recorrido que deben hacer a pie por la vía, si hay que proceder a su desalojo, no es excesivo".

El metro dispone de 12 puntos de recogida de la energía generada por el frenado de los convoyes que se usa para cargar vehículos eléctricos en la superficie

Salmerón hace suyo todo el argumentario de TMB y comenta que no le consta (y sabe de qué habla) que ningún metro de Europa haya incorporado estas baterías. Sí le extraña, sin embargo, que la energía que se genera con el frenado de los trenes del subterráneo cuando llegan a las estaciones no pueda almacenarse y usarse para situaciones como esta. Esta energía ya se recoge en una docena de puntos de la red del suburbano y se usa para alimentar cargadores de vehículos eléctricos situados en la superficie (el primero se estrenó en L'Hospitalet en julio de 2024) y, con anterioridad, para cargar los buses eléctricos que duermen en las cocheras del propio operador.

Catenaria hecha trizas, en una avería en un tramo de la R3, a la altura de Torelló / Zowy Voeten

Sobre Rodalies, la batería que incorporarán los nuevos trenes que construyen Alstom y Stadler permitirá, además de circular en momentos de emergencia por la red convencional, que se muevan de manera autónoma por los talleres, sin necesidad de un remolque. Y lo mismo aplica para las locomotoras de los convoyes de mercancías, que ya disponen de locomotora con un punto autónomo de alimentación que les permite, por ejemplo, moverse por dentro de un puerto sin necesidad de catenaria ni asistencia externa de un vehículo diésel sobre raíles. Empresas como Siemens ya han desarrollado la tecnología que permite una autonomía de hasta 120 kilómetros que ya ha empezado a implantarse, por ejemplo en Alemania.

Un clásico de los trenes

Una de las averías habituales en Rodalies tiene que ver con fallos en la alimentación eléctrica. Inevitable preguntarse si una red de trenes con batería autónoma, desenganchados de la catenaria, reduciría las incidencias. La respuesta rápida es que sí. Pero lo cierto es que no está la tecnología lo suficientemente avanzada para una malla con 900 circulaciones diarias y con miles de kilómetros recorridos cada día. No es esta la revolución que viene; quizás la siguiente, cuando las baterías hayan evolucionado. Los trenes que empiezan a llegar el año que viene ya tienen sus propias virtudes: permiten combinar vagones de uno y dos pisos, tienen un 20% más de capacidad y más puertas para entrar y salir, son más accesibles y disponen de más espacios para cargar bicicletas y cochecitos.

Tranvía en marcha por el nuevo tramo de la Diagonal, con la plaza de Mossèn Jacint Verdaguer de fondo / Sortkat

Donde si son habituales las baterías es en los sistemas de tranvía urbano, recuerda Salmerón. En Barcelona, de hecho, fue en 2017 una de las opciones para el tramo por conectar, de Glòries a Francesc Macià, donde se quiere evitar la catenaria. Finalmente se ha optado por el tercer carril central que ya se usaba, por ejemplo, en Burdeos. La otra alternativa, conocida como ACR, es la que se usa en Zaragoza y en algunos tramos de Sevilla. Con esta tecnología, el tren debe incorporar unas baterías y unos condensadores que permiten que el convoy guarde suficiente energía hasta la siguiente parada. En los apeaderos se instala un alimentador terrestre o aéreo al que el tranvía se engancha para alimentarse durante los 20 o 30 segundos que dura la carga y descarga de pasajeros.

TramCamp con pilas

También el futuro TramCamp, el tranvía de Tarragona, tendrá baterías para superar los tramos sin catenaria. Así queda reflejado en el concurso público para construir siete trenes que se disputan las empresas Stadler y CAF. "Por el momento, esta tecnología pesa tanto que puede suceder que la mitad de la energía necesaria para mover un tren o un metro se use solo para mover la batería. Pero vemos cada día cómo esta tecnología no para de avanzar". Si pesan menos y tienen más autonomía, quizás incluso el metro podría planteárselo. Y si hay otro apagón, 'poc a poc' hasta la próxima estación.