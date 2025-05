Manel Vidal, maestro: "Hemos visto que los niños llegan a la escuela con menos vocabulario, hablan menos y se les entiende peor"

–¿Qué es lo primero que hizo cuando entró en el equipo directivo de la escuela?

–Hicimos un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) y nos dimos cuenta de que teníamos un problema con la comprensión escrita, pero que tenía una base, unas raíces, que venían del habla. Sin un buen trabajo de la oralidad no puedes incidir en la lectura porque hay vocabulario y estructuras que no entienden… Y quisimos poner el foco en cómo trabajamos esa oralidad como refuerzo a la comprensión lectora y la expresión escrita. Nos dimos cuenta de que los niños cuando llegaban a la escuela en I-3 cada vez tenían menos vocabulario, se les entendía menos, hablaban menos...

–¿En catalán o también en sus lenguas maternas?

–También en sus lenguas. Utilizaban mucho el gesto, señalar el objeto cuando querían pedir algo. Decían ‘pipi’. No construían frases…

Manel Vidal, maestro en la escuela Àgora de Nou Barris. / Ferran Nadeu

–¿Eso es culpa del abuso de pantallas?

–Es posible... Esto ya es una teoría mía, pero, por ejemplo, este curso tenemos un I-3 que habla mucho, y coincide que son unos perfiles familiares que no abusan de las pantallas, que hablan y acompañan a sus hijos… Si como familia no dedicas tiempo a hablar a los niños y explicarles las cosas porque tú mismo, como adulto, estás todo el día con el móvil… En los últimos años nos hemos encontrado con unas generaciones con muchas dificultades de comunicación, dejando el catalán a un lado. Estamos hablando de comunicarse de forma oral; y hay aspectos de la alfabetización que no pueden recaer solo en la escuela. Si tu hijo de 4 años te dice "yogur" y se lo das, tú ahí también tienes una responsabilidad. ¿Qué quieres decirme? ¿Que me coma un yogur? ¿Que guarde el yogur? ¿Que te gusta el yogur?

Si como maestro estás trabajando en clase los futuros, pero oralmente el niño no sabe hablar en futuro… ¿qué sentido tiene?

–¿Qué han hecho para intentar revertir esa situación?

–Pues presentamos un proyecto a la Convocatoria Educaixa. Lo llamamos 'Aventures lingüístiques per a infants curiosos'. Nos seleccionaron y lo estamos implementando.

–¿En qué consiste?

–En una formación para docentes centrada en cómo recuperar las bases del habla, de los 0 a los 8 años (sería hasta los 6, pero lo hemos alargado hasta los 8). Cosas que cuando llegan los niños a la escuela les podamos decir a las familias de I-3: "Mira, en casa podéis hacer esto, podéis hacerles estas preguntas". Al final es buscar excusas para hablar. Si tú estás trabajando los futuros, pero oralmente el niño no sabe hablar en futuro… ¿qué sentido tiene?

Manel Vidal, maestro de la Escola Àgora de Nou Barris, en Barcelona. / Ferran Nadeu

–¿Todo basado en la oralidad?

–Sí, en este proyecto en concreto, sí. Por un lado, esas recomendaciones para familias, que ya daremos a las que entren este septiembre en I-3, y, por el otro, trabajamos la oralidad en el aula. Nos hemos formado para poder usar el aprendizaje basado en el juego para trabajar la oralidad. A partir de juegos de mesa, por ejemplo. Y otra pata es la biblioteca. Los álbumes ilustrados sin texto nos ayudan de forma espectacular. O las historias repetitivas, como ‘Anem a caçar un ós’. Ayudan a establecer el concepto de frase, que es muy abstracto para ellos, pero muy importante. Si el concepto de frase no lo tienen bien fijado a nivel oral, plasmarlo a nivel escrito es un suplicio; les resulta complicadísimo.

–Decía antes "dejando el catalán a un lado". ¿A qué se refería?

–La lengua social en el barrio es el castellano y eso se nota en el patio y en clase, cuando hablan entre ellos. Son familias contadas las que hablan en catalán a sus hijos, y esos pocos niños aquí hablan en castellano con sus amigos porque es la lengua de juego. Pero nosotros tenemos claro que ese trabajo sobre la oralidad hay que hacerlo en catalán, y después la transferencia al castellano la harán de forma casi automática. Y no es solo porque es ley. La evidencia científica dice que un cerebro que domina dos lenguas tendrá más facilidades para aprender otras lenguas. En la escuela, al final, no nos estamos inventando nada.

Si el concepto de frase no lo tienen bien fijado a nivel oral, plasmarlo a nivel escrito es un suplicio; es muy complicado

–Explíquenos la historia de esta escuela, pese a lo moderno de su proyecto es un centro que tiene muchos años...

-Sí, 52. Fue fruto de la lucha vecinal. Necesitaban una escuela y el ayuntamiento les decía que sí, que sí, que les harían una escuela en los terrenos en los que estamos ahora, pero no lo hacía. A medida que pasaba el tiempo, las vecinas vieron que las constructoras no solo no empezaban a construir la escuela, sino que comenzaban a plantear estos terrenos como posibles solares en los que levantar más pisos. Así que ocuparon el espacio para impedir que se edificara. Se sentaban aquí a cocinar, a coser… pasaban el día aquí para evitar que construyesen pisos. Y esa mirada del cuidado entre vecinas es la que intentamos mantener en la escuela.

–¿Se llamaba escuela Àgora desde el primer día?

–No. Era la escuela Felipe II y pasó épocas duras. Hubo unos años en los que gente del barrio no quería venir. Hasta que llegó un grupo de maestros que le dio una vuelta al proyecto. Actualmente somos la escuela de moda y tenemos muy clara la importancia de trabajar con el barrio. Tenemos un proyecto en el que personas sin hogar que duermen en el albergue que tenemos aquí al lado vienen a hacer teatro una tarde a la semana. O, en cuarto, hay un proyecto de huerto escolar en el que colabora un grupo jóvenes migrados entre 18 y veintipocos años. Además, con el alumnado de tercero montaremos unas jornadas de juegos del mundo con personas del albergue, también, que vienen de países muy distintos. Y los abuelos vendrán a explicar los juegos de los años 50...