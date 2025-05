Habla a tu hijo aunque creas que no te entiende: la falta de vocabulario y fluidez oral en la primera infancia lastran la comprensión lectora

La comprensión lectora es una habilidad que depende de dos factores: la capacidad de decodificar los textos –convertir el código escrito en el oral– y la comprensión lingüística. En el momento en el que has descodificado el texto, que lo entiendas o no dependerá de si lo entenderías si alguien te lo leyera en voz alta. Es decir, aunque lo puedas decodificar –si escuchas esa vocecilla dentro diciéndote lo que pone–, para entenderlo necesitas entender el lenguaje oral que está representando. Conocer las palabras.

La explicación es de Héctor Ruiz Martín, director de la International Science Teaching Foundation, quien acaba de publicar el libro 'Com aprenem a llegir? I com ensenyar a llegir segons la ciència', en el que señala que cuando los niños están aprendiendo la lengua de las personas que les rodean, algo que pasa desde la infancia más temprana [escuchando, por ejemplo, las conservaciones entre sus familiares], "en el fondo se están preparando para aprender a leer, ya que están desarrollando una habilidad que les será indispensable para ser buenos lectores: la comprensión lingüística".

De hecho, de un tiempo a esta parte, en las aulas están detectando un déficit en este campo que luego se traduce en problemas de comprensión lectora. Detrás de este fenómeno de pérdida de la oralidad no hay un factor unívoco, ya que en él convergen desde la brecha social y cultural de las familias hasta la irrupción de las pantallas, que, en muchos casos, se traduce en que cada vez hablamos menos a los niños. "Detectamos que un número mayor de niños llegan a la escuela con menos vocabulario: se les entiende y hablan menos –explica Manel Vidal, docente de la Escola Àgora de Nou Barris–. Hemos puesto el foco en cómo trabajamos esa oralidad como refuerzo a la comprensión lectora y la expresión escrita".

Comprensión lingüística

En este sentido, el neurobiólogo y divulgador Héctor Ruiz Martín pone sobre la mesa que una de las cosas más importantes en la comprensión lingüística es el vocabulario. La otra son los conocimientos que te ayudan a vincular ese vocabulario: la relación entre las palabras. Pone un ejemplo: "Si yo te digo 'hoy no sé si descansaré porque he tomado mucho café' no hace falta que te diga nada más. Entiendes lo que digo porque sabes que el café tiene cafeína y que la cafeína afecta al sueño. Eso son las inferencias. Tanto al hablar como al escribir, damos por hecho que el otro sabe un conjunto de cosas que no decimos".

Hay niños que ya empiezan el colegio con ventaja solo por el vocabulario la que han estado expuestos en casa Héctor Ruíz Martín — Neurobiólogo

Desde muy, muy pequeños –algunos estudios apuntan incluso a antes de nacer–, los niños aprenden la lengua oral. La ciencia señala desde hace años la importancia de enriquecer a las criaturas lingüísticamente como trabajo previo al aprendizaje de la lectura. "El lenguaje oral es una de las cosas que nos hace humanos", prosigue el neurobiólogo, quien recuerda que cuanto más vocabulario, más capacidad de entender el mundo a tu alrededor. "Sobre esta cuestión hay mucha evidencia científica, pero también cae por su propio peso", añade.

Grandes diferencias

Una investigación de 1995 ya mostraba que a los 3 años hay grandes diferencias en el vocabulario de los niños en función de su entorno socioeconómico. La conclusión del estudio se ha corroborado años después. "Lo que más influye en el niño no es tanto lo económico como lo social: el nivel educativo de las familias", puntualiza Ruiz Martín, quien constata que ya a los 3 años hay niños que empiezan el colegio con ventaja solo por el vocabulario al que han estado expuestos en casa. Es por ese motivo que los expertos señalan la importancia de la escuela infantil (0-3) universal.

Además de en casa, es importante hablar a los niños también en la escuela. En los textos, recuerda Ruiz Martín, es donde acostumbramos a encontrar vocabulario que no es habitual en el lenguaje oral, más sencillo y espontáneo. Por tanto, la importancia de exponerles al vocabulario de los textos escritos antes de empezar a leer es clave. ¿Cómo? Leyéndoles. Las lecturas compartidas. Para después hablar con ellos de lo leído. Preguntar: ¿esta palabra la conocías?

Eso puede hacerse tanto en el cuento de buenas noches, en casa, como en los 30 minutos diarios de lectura en la escuela que marca el currículum. De hecho, Mar Hurtado, presidenta de la Associació de Mestre de Rosa Sensat, apremia a aprovechar ese marco para, al menos un día a la semana, leer en voz alta durante toda la primaria e incluso en secundaria. Después, cuanto más lean, más vocabulario tendrán y más entenderán, y eso les dará más ganas de leer.

Igual que hay numerosa literatura científica que confirma la importancia de hablar y del lenguaje como base para que los niños aprendan a leer, también la hay que desmiente mitos sobre el aprendizaje de la lectura muy arraigados, que pueden estar detrás, o como mínimo influir, en el bajo nivel en comprensión lectora del alumnado (los niños catalanes de cuarto de primaria bajaron 15 puntos desde 2016 en el último informe PIRLS, que los sitúa con un curso de retraso respecto a Asturias). Montserrat Fons, profesora de Didáctica de la lengua de la UB, coincide en la necesidad de enseñar a los niños a leer: "Una de las ideas más perjudiciales es la creencia de que el aprendizaje de la lectura ocurre de manera natural y espontánea, igual que la adquisición del lenguaje oral".

Precisamente un grueso de esos mitos –como que los niños aprenderán a leer cuando su cerebro madure o cuando les interese– aparecen en el último libro de Ruiz Martín, que quiere ser una guía para maestros.

Quizá, explica el autor también de 'Edumitos, ideas sobre el aprendizaje sin respaldo científico', el principal motivo por el que nos puede parecer que aprender a leer no requiere instrucción es el hecho de que muchos niños logren deducir la lógica que hay detrás del sistema de escritura sin necesidad de ayuda aparente (aunque es muy difícil saber si un niño ha recibido ayuda o no). "El problema -agrega- es que muchos otros se quedan atrás si no reciben ayuda, ya que, como ha revelado la investigación, inferir el principio alfabético sin ayuda no es nada sencillo".