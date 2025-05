Cinco frases destacadas de Enric Morist, presidente de la Taula del Tercer Sector fallecido a los 60 años

Enric Morist, fallecido este sábado de manera repentina de un infarto al corazón a los 60 años, llevaba toda una vida dedicada al ámbito social. Educador social de profesión, fue elegido presidente de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya el pasado noviembre; cargo que compaginaba con la dirección de la Fundació Salut i Esperança. Antes, trabajó más de 30 años en la Cruz Roja, casi 20 de ellos como coordinador.

"Su muerte representa un golpe muy duro para el conjunto de las entidades sociales catalanas, que pierden una figura de referencia y una voz clara y comprometida en la defensa de la tarea y contribución del tercer sector y del voluntariado en la sociedad, y muy especialmente en la atención a las personas en situación de más vulnerabilidad", han manifestado a través de un comunicado desde el Tercer Sector, entidad que agrupa a 37 federaciones que representan a 3.000 organizaciones sociales.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, también ha manifestado estar "consternado" por la muerte de Enric Morist, "defensor de los derechos sociales y comprometido con el diálogo social para ayudar a las personas más vulnerables y conseguir una sociedad mejor".

Repasamos algunas de las frases más destacadas de Enric Morist, firme defensor de las entidades sociales y de la atención a los más vulnerables.

P: ¿Y si los servicios públicos no los gestionaran las entidades sociales? " Sería un desastre absoluto. Imagina que desenchufamos a todas las entidades que trabajan con concertaciones, contratos… este país sería ingobernable. Entrarían las empresas privadas y todo costaría ocho veces más. Nosotros no estamos aquí para hacer beneficios"

“La vivienda, el sinhogarismo, los problemas de alimentación… la extrema vulnerabilidad debe ser una política metropolitana compartida. Si no, no se entiende”

"Tenemos un 24% de riesgo de pobreza , un 35% de pobreza infantil, sólo nos supera Rumanía. El 14% tiene impagos de alquiler. No podemos hacer un diagnóstico en positivo, y más si hace años que hablamos de pobreza crónica, de trabajadores pobres… Eso es resultado de una falta de inversión social histórica. Es inimaginable que una escuela no sepa si mañana podrá abrir. A las entidades sociales nos ocurre desde hace muchos años. La infrafinanciación del tercer sector es un drama nacional. Hay elementos positivos: tenemos más de 3.000 entidades, la Renta Garantizada de Ciudadanía y el Ingreso Mínimo Vital. Pero los servicios sociales son el hermanito pobre del Estado del bienestar".

"Las ciudades son muy duras si no tienes recursos. Es cierto que mucha gente va a las ellas buscando oportunidades, y es donde las encuentra. Yo he acompañado a muchas personas migrantes y recuerdo gente que había llegado a Igualada y les decíamos: "Buscamos una habitación, pero mejor vete a Barcelona. Porque allí tendrás más oportunidades para formarte o para trabajar". Pero, claro, la habitación allí es más cara, es todo más frío… Las administraciones y las entidades tenemos que hacer los deberes de trabajar conjuntamente. A veces las organizaciones sociales estamos en diferentes lugares del territorio y no practicamos lo que exigimos.

