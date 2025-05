Gisèle Pelicot, entre las finalistas del premio Vigdís del Consejo de Europa

La francesa Gisèle Pelicot, la organización camerunesa The Green Girls y la palestina Women of the Sun son las finalistas de 2025 al premio Vigdís para el Empoderamiento de las Mujeres, un galardón que entrega el Consejo de Europa, según anunció este viernes la organización con sede en Estrasburgo (Francia).

El premio, que fue lanzado en 2023 junto al Gobierno de islandia y celebra este año su segunda edición, recompensa a figuras e iniciativas que promueven "la autonomía de la mujer en toda su diversidad, en Europa y fuera de ella", indicó el la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en un comunicado.

El jurado, encabezado por el presidente de la Asamblea, Theodoros Rousopoulos, seleccionó a Gisèle Pelicot por su "impacto como modelo de valentía" y como luchadora "contra la violencia hacia las mujeres".

Esas virtudes se constataron en el sonado juicio que se celebró en 2024 en el sur de Francia, donde su ex marido y casi medio centenar de cómplices fueron condenados por haberla violado mientras ella permanecía inconsciente debido a las drogas que le suministraba su ex pareja sin su conocimiento.

Esos hechos se repitieron entre 2011 y 2020, hasta que su ex marido, Dominique Pelicot, fue detenido fortuitamente por grabar debajo de las faldas de mujeres en un supermercado y con ello se destaparon cientos de pruebas gráficas de las violaciones a su entonces esposa.

Las sentencias aún no son firmes, ya que 13 condenados apelaron la decisión judicial en primera instancia.

El caso, que conmovió a Francia y al mundo, también se mantiene de actualidad en otros frentes, ya que este mismo viernes se supo que el ministro de Justicia galo, Gérald Darmanin, ha lanzado una investigación interna para investigar por qué no se investigó a Dominique Pelicot en 2010, cuando su ADN fue identificado en una investigación de un intento de violación ocurrido en 1999.

The Green Girls

En cuanto a The Green Girls, el Consejo de Europa destacó que la organización fundada por Monique Ntumngia ofrece formación a más de 12.000 mujeres y niñas en tecnología solar, soluciones climáticas impulsadas por Inteligencia Artificial y emprendimiento verde.

"Crea oportunidades laborales femeninas conectando a las mujeres con formación con el empleo, la financiación y las redes. También aboga por políticas climáticas que tengan en cuenta la perspectiva de género", destacó la organización al anunciar a las finalistas.

Women of the Sun

Sobre Women of the Sun, resaltó que esta asociación palestina independiente, fundada por Reem Hajajreh, "crea vías para que las mujeres entren en sectores dominados por los hombres, como la política, la empresa y la tecnología".

"Reúne -agregaron las fuentes- a mujeres palestinas e israelíes, facilitando el diálogo y fomentando el entendimiento mutuo".

El premio, bautizado en honor a Vigdís Finnbogadóttir, presidenta de Islandia entre 1980 y 1996, está dotado con 60.000 euros, un diploma y una estatuilla.

La ganadora se anunciará el 23 de junio durante la apertura de la sesión plenaria de verano de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en Estrasburgo.

El año pasado el galardón fue para el Irida Women's Center de Grecia, una ONG que trabaja para cambiar la vida de las mujeres en situación de pobreza, exclusión social y violencia de género.