Un estudio en colegios de Alemania concluye que la escuela no funciona como igualador de oportunidades

Los investigadores Giampiero Passaretta, profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y miembro del Grupo de Investigación en Sociodemografía (DemoSoc), y Jan Skopek, del Trinity College de Dublín, han analizado cómo la escolarización afecta los resultados de aprendizaje de niños de diferentes orígenes migratorios: países occidentales, la antigua URSS y países no occidentales como Turquía en un estudio reciente publicado en 'Sociology of Education'. Su investigación se ha centrado en Alemania, un país con una población estudiantil muy diversa -como la de Catalunya-, y los resultados cuestionan la idea de que las escuelas actúan como "motores de integración" en dos aspectos fundamentales.

En primer lugar, ningún grupo de inmigrantes se benefició más de la escolarización que los niños nacidos en el país. "Esto significa que, aunque las escuelas contribuyen al aprendizaje, no reducen las diferencias de aprendizaje entre inmigrantes y nativos", subrayan. En segundo, entre los grupos de inmigrantes, aquellos que partían de una situación de mayor desventaja —los niños de origen no occidental— fueron los que menos se beneficiaron de la escolarización, mientras que los originarios de la antigua Unión Soviética fueron los que más ganaron. Es decir, "las escuelas no solo no lograron reducir las diferencias con los alumnos nativos, sino que también aumentaron las disparidades entre los propios grupos de inmigrantes", aseguran.

A ojos de los investigadores, estos resultados plantean importantes cuestiones sobre la manera en que las escuelas atienden a los niños de diversos orígenes.

Apoyo insuficiente

"Si los alumnos de familias inmigrantes no occidentales, que a menudo ingresan al sistema escolar con una mayor desventaja, son los que menos se benefician de la escolarización, eso sugiere que el sistema educativo quizá no les proporciona el apoyo que necesitan para reducir las diferencias existentes", reflexionan.

Esta cuestión es especialmente relevante más allá de Alemania. Los resultados del último informe PISA en Catalunya mostraron una gran diferencia entre el alumnado migrante y el no migrante y entre el alumnado de familias con dificultades socioeconómicas y el que vive en situaciones más favorables.

Passaretta pone sobre la mesa reflexiones perfectamente aplicables al contexto catalán. "Las conclusiones en el contexto alemán sugieren que las escuelas sí ayudan a los alumnos a aprender, lo que significa que es poco probable que los malos resultados se deban a una falta de aprendizaje en la escuela; sin embargo, los resultados también muestran que los niños de familias migrantes y los nativos se benefician de la escolarización en proporciones similares, lo que significa que las escuelas no ayudan necesariamente a los estudiantes desfavorecidos a ponerse al día", defiende. Es decir, el capital cultural sigue marcando la diferencia.

La imagen del beisbol y las cajas

Es como famoso dibujo en el que tres personas de diferentes alturas intentan ver un partido de beisbol detrás de una valla, las tres subidas en una caja del mismo tamaño (los mismos recursos para las tres). Las dos más altas ven y la más pequeña, no. La imagen -un clásico en el mundillo de la educación- simboliza cómo el acceso a los recursos puede influir en las oportunidades de aprendizaje y expresa visualmente la diferencia entre igualdad (dar a los tres la misma caja) y la equidad (dar a cada uno las cajas que necesita para tener las mismas oportunidades de ver el partido).

La palabra equidad es, de hecho, seguramente la más repetida en las intervenciones públicas de, como mínimo, los últimos tres consellers de Educació catalanes; aunque ninguno de los tres haya apostado por recuperar la sexta hora en la escuela pública -que implica que el alumnado de la escuela concertada haga siete semanas más de clase cada año respecto al de la pública. Tampoco ayuda a lograr la equidad el recorte en las ayudas a escuelas más vulnerables, que han perdido 1,7 millones de ayudas europeas. Como publicó en diciembre EL PERIÓDICO, la aportación de fondos de la UE a los Planes de Mejora de Oportunidades Educativas (PMOE), programa destinado a los centros de mayor complejidad, se ha reducido un 11%: pasa de 14,6 a 12,9 millones.

Para intentar revertir esa situación, el Pla de Govern 2024-2027 recoge "acordar" un modelo de financiación "equitativo" para fortalecer "la equiparación progresiva entre centros" algo que habrá que ver cómo se desarrolla.