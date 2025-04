Nuevo Papa, en directo: última hora del cónclave y los cardenales candidatos a Pontífice tras la muerte de Francisco

El cardenal español de Rabat no quiere a un "imitador de Francisco" como nuevo papa

El cardenal Cristóbal López Romero confiesa estar curioso e inquieto ante su primer cónclave, que elegirá el sucesor del papa Francisco. Su voto lo decidirá en la Capilla Sixtina, adonde llega convencido de que no quiere a un "imitador" del pontífice latinoamericano. López Romero nació en España hace casi 73 años y tiene también la nacionalidad paraguaya. Desde 2017 es arzobispo de Rabat, donde asegura ha vivido "una conversión" en la forma de asumir su ministerio. "A duras penas confieso a una persona cada seis meses", dice risueño a la AFP -el islam es la religión mayoritaria en Marruecos. "Eso me ayudó a descubrir que yo no estaba para servir a la Iglesia, sino que, siendo Iglesia, ponerme al servicio del mundo, en este caso del mundo musulmán". Está en Roma para el cónclave convocado tras la muerte de Francisco, que creó su cardenalato en 2019.