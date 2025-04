Nace una nueva institución educativa centrada en la empleabilidad de sus alumnos: tiene ocho centros en Catalunya

La Formación Profesional cargó durante muchos años con la etiqueta del plan B. En una sociedad que apostaba por enviar a los jóvenes a las universidades, este tipo de titulaciones eran la opción para los que “no servían”. Actualmente, la situación ha cambiado, el estigma ha ido desapareciendo y la demanda de plazas no ha dejado de crecer. El Departament d’Educació prevé que el número de solicitudes en la preinscripción para el curso 2025-2026 supere la friolera de 102.000 alumnos.

“Estamos viendo un auge sin precedentes en la demanda, con más alumnos eligiendo FP que nunca. Esto no es casualidad: las empresas necesitan talento especializado y los jóvenes buscan una formación más conectada con la realidad laboral”, explica Paco Isla, director Académico de Davante, la nueva institución de formación profesional que ha surgido de la unión de MEDAC y Master D con un objetivo muy claro: “crear el mayor ecosistema de empleabilidad de España”. Fruto de esta unión, Davante cuenta con más de 120 centros presenciales en España, Portugal e Italia, ocho de los cuales, en Catalunya.

Davante surge de la unión de MEDAC y MasterD / Cedida

La FP como motor de empleo

Uno de los motivos que ha potenciado la FP es su capacidad para generar empleo. Según los datos de la ‘Estadística de inserción laboral de los graduados en enseñanzas de FP’ que elabora el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la tasa de afiliación – personas que se encuentran en alta laboral – de las personas que estudian un grado superior en Catalunya un año después de graduarse es del 58,5%. Esto se debe a que la formación práctica que reciben los alumnos de estas titulaciones resulta muy atractiva para las empresas.

A pesar de ello, muchas empresas reconocen tener dificultades para encontrar talento. “El sistema educativo ha avanzado, pero sigue existiendo un desfase entre lo que se enseña y lo que realmente necesitan las empresas. La velocidad a la que cambia el mercado es vertiginosa, y la formación tiene que responder con la misma rapidez. Además, debemos mejorar la conexión entre educación y empresa: los planes de estudio no pueden diseñarse en un despacho, tienen que construirse en colaboración con el tejido productivo. En Davante, nuestra formación nace de la realidad empresarial, no de un libro de texto”, apunta Isla.

La FP Plus de Davante

Una de las apuestas diferenciales de Davante es la FP Plus. El centro no se conforma con ofrecer un título oficial; le da un valor añadido. Este modelo combina la FP reglada con el desarrollo de las competencias más demandadas por las empresas. De esta forma se garantiza una preparación integral y competitiva de sus estudiantes.

“Esto incluye formación complementaria en las tecnologías más demandadas, certificaciones profesionales reconocidas por las empresas y experiencias prácticas avanzadas. Además, reforzamos las habilidades personales, porque el mercado no solo busca técnicos competentes, sino profesionales completos, con capacidad de adaptación y liderazgo”, asegura Isla.

Así, por ejemplo, un estudiante que curse una titulación oficial de Técnico Superior en Marketing y Publicidad o Técnico en Actividades Comerciales también obtendría certificaciones en gestión de redes sociales, herramientas de Google o edición y diseño de imágenes para rrss, entre otras.

Davante cuenta con FP Plus, un modelo exclusivo del centro / Cedida

Formación Profesional conectada con el mercado laboral

Davante integra en su oferta tres grandes áreas: la FP, los cursos especializados para el desarrollo profesional y la preparación de oposiciones. “Queremos que cualquier persona que quiera avanzar en su carrera encuentre en Davante el camino adecuado para hacerlo, con una formación práctica, conectada con la realidad laboral y adaptada a las nuevas metodologías de aprendizaje”, afirma el director académico de Davante.

El centro apuesta por ofrecer una formación enfocada al empleo y, en este sentido, son destacables los datos: el 90% de sus alumnos trabaja a los seis meses en sectores clave, cuentan con más de 15.000 ofertas laborales y prácticas extracurriculares al año y disponen de más de 30.000 acuerdos y convenios con empresas top.

Paco Isla, director académico de Davante / Cedida

“No basta con formar, hay que garantizar que nuestros alumnos consigan empleo. En Davante trabajamos con empresas desde el primer día, para que nuestra formación responda a sus necesidades. Contamos con acuerdos estratégicos con cientos de compañías y hemos diseñado un modelo de aprendizaje basado en retos reales de empresa”, asegura Isla. Para conseguirlo, Davante no trabaja solo con los conocimientos técnicos. También pone énfasis en potenciar las habilidades personales, la orientación laboral y el ‘networking’ profesional desde el primer día. Isla explica el por qué: “hoy en día, saber hacer no es suficiente; hay que saber comunicar, trabajar en equipo, resolver problemas y adaptarse al cambio. Las empresas buscan perfiles completos, no solo técnicos”.

Por otro lado, el centro también apuesta por el emprendimiento y este mes de abril ha lanzado Davante Emprende, un programa de acompañamiento y respaldo para las personas interesadas en iniciar su propio negocio. “El concurso está destinado tanto a alumnos como al público general y consta de tres fases: formación, mentoría y recursos clave para poner en marcha el proyecto de negocio de los finalistas”, explica el director académico de Davante.

Los retos de Davante

El principal objetivo de esta nueva institución nacida de la unión entre MEDAC y MasterD es consolidarse como referente en formación y empleabilidad en España. En este sentido, Isla destaca cuatro frentes: