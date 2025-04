Detenidos tres menores por la brutal agresión a un adolescente a la salida de un instituto de Mataró

Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles a tres de los menores que aparecen en las imágenes que la semana pasada se difundieron de una brutal agresión a otro menor de edad en Mataró.

Se les acusa de lesiones, trato vejatorio y amenazas, y también de un supuesto delito contra la integridad moral por la difusión de las imágenes, según ha adelantado el diario de Mataró 'Capgròs'. La policía ha puesto a los detenidos a disposición de la Fiscalía de Menores, que deberá decidir si los deja en libertad y bajo la tutela de sus progenitores o si deben ingresar en un centro en régimen cerrado.

La agresión tuvo lugar el miércoles 23 de abril, junto a varios centros educativos de la ciudad. Sin embargo, el caso trascendió tres días después, cuando se hizo viral en redes el vídeo en el que se ven los hechos. En las imágenes, se puede observar cómo la víctima es golpeada por sorpresa con una patada en el pecho y, ya en el suelo, recibe más golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo. Ninguno de los jóvenes que presencian la escena intenta detener el ataque.

Investigación abierta

El menor agredido fue trasladado en ambulancia al Hospital de Mataró, donde ingresó a causa de las heridas. La investigación sigue abierta.

De momento no ha trascendido a qué centros educativos pertenecen a los implicados. Escuelas e institutos de la población han condenado los hechos. El alcalde, David Bote, mostró también su "condena radical a unos hechos graves". "Tolerancia cero porque no queremos estas actitudes", aseguró, además de criticar las pintadas racistas aparecidas tras los hechos a las puertas de la escuela La Llàntia. "No queremos que nadie ponga en cuestión la buena convivencia de la ciudad, aquellos que quieran introducir discursos de odio tampoco tienen cabida en Mataró", aseguró.