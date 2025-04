Teresa Sanz, 'influencer' atrapada en el tren durante el apagón: "El agua no faltó, pero no tuvimos comida en ningún momento"

Las redes sociales se llenaron este lunes 28 de abril de historias de afectados por el apagón eléctrico masivo que sufrió gran parte del país. Una de esas historias la vivió la 'influencer' Teresa Sanz, con más de 200.000 seguidores en Instagram. La joven se subió este al AVE dirección Madrid desde Zaragoza (su ciudad natal) sobre las 12.25 horas junto a su pareja. Cinco minutos más tarde, su ordenador perdió la conexión a internet y, poco después, el tren se paró por completo. "No nos sorprendió porque son cosas que suelen pasar en Renfe", explica la creadora de contenido a EL PERIÓDICO. Pero el aviso por megafonía no tardó en llegar: "Ha habido un corte generalizado del suministro eléctrico".

Sin entender mucho lo que estaba ocurriendo, Sanz no tardó en reaccionar y se acercó a la cafetería del tren, consiguiendo los dos últimos sandwiches disponibles. "Tuvimos mucha suerte", asegura ahora, más calmada, tras haber conseguido finalmente llegar a Madrid este mediodía.

El primer coche de la Guardia Civil llegó casi una hora después, "aunque tampoco pudo hacer mucho", recuerda. Las puertas del tren se abrieron, pero prohibieron la salida a todos los pasajeros. Sobre las tres del mediodía ya llegaron dos coches más y refuerzos de Protección Civil, que entraron al tren para suministrar agua a todos los pasajeros y, poco después, con la situación ya controlada, permitirles salir a las vías.

Una clase de Zumba

"El agua no faltó en toda la tarde, pero no tuvimos comida en ningún momento, a pesar de que nos dijeron que la habían pedido", detalla la 'infuencer'. La gente se subió a la colina para conseguir cobertura y poder llamar a sus familiares. Los más privilegiados consiguieron que sus allegados los recogieran en coche y los llevaran de vuelta a Zaragoza. Los que no consiguieron contactar con nadie (o lo hicieron demasiado tarde, como en el caso de Sanz) tuvieron que esperar a que el tren saliera de vuelta.

Con la desesperación, sin conexión a internet ("eso fue un desasosiego", valora la joven) y sin saber muy bien qué hacer, los pasajeros del tren decidieron ponerse a bailar Zumba, una situación que la 'influencer' documentó en sus redes sociales. "Fue divertidísimo. Pasamos muchas horas con la misma gente y al final ya había bromas", comenta la creadora de contenido.

A pesar de las complicaciones, la 'instagrammer' asegura que "hubo muy buen ambiente". "Un señor mayor nos dio magdalenas a mi novio y a mí. Incluso hubo gente que hizo grupos de WhatsApp para mantener el contacto después", detalla la joven. "Nosotros tuvimos mucha suerte de estar en el punto en que estábamos, nos atendieron rápido y nadie salió herido. El mayor problema fue la comida, pero, dentro de la desgracia, creo que no fuimos los más afectados", valora Sanz.

Regreso a Zaragoza

Sobre las 20.45 horas, cuando ya cayó la noche, los agentes obligaron a todos los pasajeros a entrar al tren para poder preservar su seguridad. En un primer momento les informaron de que serían remolcados hasta Calatayud, pero finalmente el tren consiguió arrancar y pudo llegar hasta Zaragoza sobre las 00.45 horas. Ya habían pasado 12 horas en las que habían estado desconectados del mundo entero en medio de 'la nada'.

Las personas que se dirigían hacia Barcelona tuvieron que pasar la noche en la capital aragonesa. Los que se dirigían a Madrid tuvieron la opción de quedarse dentro del tren y seguir su camino más tarde. Por su parte, Sanz, que tiene familia en Zaragoza, decidió pasar la noche en la ciudad y descansar.