San Vicente, el único pueblo de la península que tuvo luz durante el apagón: "Venía gente a ducharse y cargar el móvil"

Eran las 12.30 pasadas del lunes y Eduardo Callejo estaba con su madre en casa cuando se fue la luz. "Fueron solo cinco segundos, luego volvió. Nos enteramos del apagón por la televisión; aquí todo funcionaba, la luz, la televisión, el 'router'", relata vía telefónica uno de los habitantes de San Vicente del Monte (Cantabria), el pueblo más 'luminoso' de España, que depende del Ayuntamiento de Valdáliga. Mientras toda la península se sumía ayer en el caos absoluto tras el gran apagón, en San Vicente, pueblo entre montañas cercano a la costa, seguían como si nada.

"Yo me enteré antes porque hablé con un amigo que estaba en el supermercado de otro pueblo y me dijo que se había ido la luz, que tenían que pagar en efectivo", relata Eduardo que, ya ayer, junto con varios vecinos (hay 197 empadronados), se dio cuenta de lo afortunados que eran. "Nos decíamos, jope, 'qué bien está hecho esto'".

Las baterías de litio 'salvan' al pueblo

A lo que se refiere Eduardo es a un proyecto innovador de almacenamiento de energía instalado en el pueblo el año 2020 por la compañía Viesgo. El sistema, que usa tecnología de Zigor Corporation, se basa en un sistema de baterías de litio, y con unas características técnicas de 250 kVA de potencia y 232 kWh de energía.

Vista de San Vicente del Monte, en Cantabria, el único pueblo de España que tuvo luz este lunes. / EL PERIÓDICO

El sistema está conectado en baja tensión a una de las salidas del cuadro del centro de transformación que cuando detecta que hay una avería o corte de luz envía un aviso al centro de gestión de Viesgo, que pone a funcionar las baterías que revierten la energía al suministro. Tarda casi nada. Cinco segundos, como cuenta Eduardo.

Habituales cortes de luz en la zona

"El sistema, que es un acumulador en un contenedor marino de los pequeños, se puso porque cada poco había cortes de luz en el municipio. En teoría puede aguantar a máximo rendimiento tres-cuatro horas, justo el tiempo en lo que se tarda en solucionar la incidencia desde Valdáliga. Es verdad que ya no es invierno, y se hace de noche más tarde. El consumo no era tan elevado y el acumulador duró todo el corte de luz [el suministro se reestableció en Cantabria sobre las 20.00 horas]", cuenta también por teléfono Héctor, vecino de San Vicente al que el apagón pilló trabajando en el polideportivo de Valdáliga.

"Me di cuenta porque lo dijo un paisano, que no había cobertura, que no había luz", recuerda Héctor, que era el concejal de la pedanía cuando se instaló el generador y al que esta mañana, a las puertas del colegio, la gente le preguntaba: "¿Ayer no nos quedamos sin luz por el generador no?". Él asentía, satisfecho, como lo está el alcalde del municipio, Lorenzo González, ganadero de profesión, que también atiende a EL PERIÓDICO vía telefónica.

"Otros pueblos dijeron que no al proyecto"

"En su día vinieron de la compañía eléctrica y nos comentaron el proyecto este del centro de baterías. Al parecer otros pueblos habían dicho que no porque era un proyecto pionero, pero nosotros les dijimos que tiraran para adelante; los proyectos de renovables son buenos, no tenemos ningún inconveniente", recuerda el alcalde, que explica que "las baterías" del contenedor, que están "enchufadas a la luz y están siempre cargadas, cuando se va la luz se conectan a la red y vuelcan la electricidad acumulada".

Una de las calles de San Vicente del Monte, en Cantabria, el único pueblo que tuvo luz ayer en toda España. / EL PERIÓDICO

Según el alcalde, "nadie notó nada" en San Vicente, no así en su pueblo, Valdáliga, donde el ayuntamiento tuvo que trabajar para conseguir generadores para alquilar mantener algún tipo de servicios. "Las ganaderías pudieron funcionar si tenían generador, pero los supermercados tuvieron que cerrar. En San Vicente, sin embargo, estaban tan contentos".

La excepcionalidad de San Vicente hizo que familiares y amigos de los vecinos se desplazaran allí a lo largo de la tarde. "Mi sobrina estaba en la universidad en Santander, y en su residencia no había ni agua, ni luz ni internet. Me dijo 'ahora mismo voy para allá'. Vino más gente al pueblo a cargar el móvil o a ducharse", relata Eduardo, que matiza que al igual que en el núcleo urbano tuvieron energía no así en los barrios aledaños: "Mi padre estaba en la cuadra con las vacas y se le fueron los plomos, decía".

Solo los electrodomésticos imprescindibles

Hubo hasta quien se llevó el alegrón nada más llegar a casa. "Mi primo llegó de trabajar y me dijo que iba a atizar la lumbre para calentar la comida, pero le recordé que teníamos luz", comenta Eduardo, que fue recordando a muchos vecinos, como concejal del Ayuntamiento que es, que era recomendable no usar más electrodomésticos de los imprescindibles. "No sabíamos cuánto iba a durar el acumulador".

Al final, duró todo el día, convirtiendo a San Vicente de la Montaña en el único pueblo de España, y seguramente de rtoda la Península, que tuvo luz en el peor blackout que se recuerda.