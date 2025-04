Rodalies reinicia el servicio de manera gradual pero sin llegar a Lleida ni Tarragona

Renfe trabaja a destajo para reiniciar el servicio de Rodalies antes de mediodía. La idea es empezar sobre las 12 horas por tramos y no en todas las líneas. La zona más afectada es Tarragona, puesto que la R2Sud queda a medio gas y la R4 no llega a Sant Vicenç de Calders. De igual manera, los trenes no desembarcarán todavía en Lleida. Tampoco funcionarán de entrada los Regionals del sur. Es decir, el sur de Catalunya seguirá sin conexión ferroviaria hasta nueva orden. Se mantiene la recomendación de reducir al máximo la movilidad, sobre todo en lo que respecta a Rodalies.

La cosa quedará de la siguiente manera después de que ya hayan empezado a circular los primeros trenes.

R1: Molins de Rei-Maçanet Massanes . La línea de la costa ofrecerá un servicio mínimo entre L'Hospitalet de Llobregat y Maçanet-Massanes. Servicio mínimo (y esto aplica al resto de líneas) significa que saldrán todos los trenes posibles que admita la circunstancia posterior al apagón. Ni en esta ni en ninguna otra línea se podrán cumplir los horarios previstos.

. La línea de la costa ofrecerá un servicio mínimo entre L'Hospitalet de Llobregat y Maçanet-Massanes. Servicio mínimo (y esto aplica al resto de líneas) significa que saldrán todos los trenes posibles que admita la circunstancia posterior al apagón. Ni en esta ni en ninguna otra línea se podrán cumplir los horarios previstos. R2: Castelldefels- Granollers Centre . Servicio mínimo con circulación restablecida en toda la línea. Servicio mínimo.

. Servicio mínimo con circulación restablecida en toda la línea. Servicio mínimo. R2Sud: Estació de França-Sant Vicenç de Calders: Trenes entre la Estació de França y Cunit, con horarios totalmente alterados. Renfe establecerá un servicio de bus desde Cunit hasta Sant Vicenç de Calders.

Trenes entre la Estació de França y Cunit, con horarios totalmente alterados. Renfe establecerá un servicio de bus desde Cunit hasta Sant Vicenç de Calders. R2Nord: Aeroport- Maçanet -Massanes. Circulación restablecida en toda la línea. Sin posibilidad de cumplir horarios y con servicios mínimos.

Circulación restablecida en toda la línea. Sin posibilidad de cumplir horarios y con servicios mínimos. R3: L’Hospitalet de Llobregat- Puigcerdà . Circulación entre L'Hospitalet y Vic, con retrasos. Sin servicio en el tramo Vic-Puigcerdà, que está pendiente de si Renfe establece un plan alternativo por carretera.

. Circulación entre L'Hospitalet y Vic, con retrasos. Sin servicio en el tramo Vic-Puigcerdà, que está pendiente de si Renfe establece un plan alternativo por carretera. R4: Sant Vicenç de Calders-Manresa. Servicio mínimo entre L'Hospitalet y Manresa. Servicios mínimos.

Servicio mínimo entre L'Hospitalet y Manresa. Servicios mínimos. R11: Barcelona-Girona-Portbou. En funcionamiento toda la línea, con alteraciones.

El resto de líneas de Regionals que van hacia el Camp de Tarragona no restablecerán todavía el servicio y no hay previsión sobre cuándo sucederá. Durante todo el día de hoy, el servicio de Rodalies de Barcelona será gratuito. No así el de Regionals, cuando definitivamente entre en funcionamiento.