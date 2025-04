¿Qué hacer en casa si hay otro apagón en España? El protocolo, paso a paso

El apagón que afectó este lunes a toda la península Ibérica cogió poco preparada a la población española, que se lanzó a las calles para buscar información y abastecerse de productos, desde alimentos a transistores. Desde las 12:33, momento en que la España peninsular se quedó sin energía, las autoridades nacionales y autonómicas han lanzado diversas recomendaciones a la población para hacer frente a esta situación.

A continuación, recopilamos todos los pasos que debes seguir en el caso de que se produzca una situación similar:

Lo primero de todo, y antes de que ocurra un apagón, las autoridades y expertos en seguridad recomiendan tener un kit en casa para hacer frente a las primeras horas o días y que esté compuesto por varias botellas de agua, alimentos no perecederos y que no haga falta cocinarlos, los medicamentos habituales, un botiquín para primeras emergencias, cerillas, una linterna, pilas, un transistor, velas y, a ser posible, algunas baterías portátiles o dinamos.

En la situación que se vivió este lunes no solo falló la luz eléctrica, sino que también se cayeron los servicios de telecomunicaciones, por lo que las autoridades recomiendan hacer un uso reducido del móvil para no saturar la red. En este sentido, también piden llamar al 112 solo en casos de extrema necesidad, ya que de lo contrario puede provocar problemas en las centralitas de los servicios de emergencia. Además, en caso de no tener señal, se recomienda acudir a una comisaría o parque de bomberos para informar en persona de la incidencia.

Salvo que sea totalmente imprescindible, la recomendación es no coger el coche, puesto que el apagón que se vivió este lunes afectó también a los semáforos, lo que provocó el colapso de las vías en la mayoría de ciudades españolas. Más allá de las molestias que puede ocasionar, los atascos también impiden la libre circulación de los servicios de emergencia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dificultando su actuación para acudir a cualquier incidencia.

Una vez se ha ido la luz y ante la posibilidad de posibles subidas de tensión, las autoridades recomienda desconectar todos los electrodomésticos y equipos electrónicos para evitar daños cuando vuelva la electricidad. Además, es aconseja evitar abrir y cerrar el frigorífico y el congelador para mantener el frío. También debes dejar un interruptor de la luz encendido para saber cuándo vuelve la electricidad.

En el caso de que tenga un generador, una parrilla, una estufa de camping gas que funcione a gas o a gasolina, este no se debe usar en el interior de la vivienda, ya que genera monóxido de carbono, un gas incoloro e inodoro que puede provocar intoxicaciones. Además, se recomienda enchufar los aparatos directamente al generador y en ningún caso conectar el generador al sistema eléctrico de la vivienda.

Una vez regrese la luz, se debe comprobar el estado de los alimentos que estaban en la nevera y en el congelador y desechar todos aquellos que tengan un color o una textura poco común. Además, se debe tener cuidado con aquellos medicamentos que deban estar refrigerados.