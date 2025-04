Trampear un apagón al volante de un camión sin gasoil ni apenas efectivo: "Ni los surtidores funcionaban"

Miquel Roca, de 26 años, lleva dos años y medio al volante de camiones, y jamás habría pensado vivir algo similar. Hasta que llegó el apagón eléctrico de este lunes 28 de abril que paralizó España y Portugal. Lo que debía ser una ruta más se convirtió en una carrera contrarreloj con el depósito en reserva, surtidores apagados y una última esperanza en forma de bidones traídos por un compañero.

En su empresa tienen por costumbre dejar los camiones el viernes con el depósito al mínimo. Es una medida de precaución. Si no hay gasoil, no hay nada que robar. Eso significa que los lunes toca repostar nada más empezar el día. Pero el lunes del apagón, la rutina saltó por los aires.

Roca había salido de El Prat de Llobregat rumbo a Girona para cargar mercancía de una empresa de ropa deportiva. A mitad de camino, en Parets del Vallès, hizo la parada de siempre para repostar. “Vi todos los surtidores apagados. Ni bajé del camión. Sabía que no iba a funcionar nada”. Y acertó.

Salir de la estación le llevó más de 20 minutos. El tráfico era caótico, con gente saliendo a la carrera de oficinas sin internet y calles colapsadas. Lo peor, sin embargo, estaba por venir. En Girona apenas tenía combustible para el viaje de vuelta, pero necesitaba seguir avanzando.

Paró en el área de servicio del Gironès. Cerrada a cal y canto. Luces apagadas, surtidores sin vida. El diésel escaseaba y los nervios crecían. “Llamé a la siguiente área, en Massanet. Me dijeron que no aceptaban tarjeta, solo efectivo. Tenía 20 euros. Eso no es nada para un camión, pero era todo lo que llevaba encima”.

Aprovechando que el tramo era cuesta abajo, llegó a Massanet casi dejándose caer, explica. Puso esos 20 euros contados. Lo justo para avanzar un poco más. La salvación, o algo parecido, le esperaba en Bellaterra.

Repostar con bidones

Allí le esperaba un compañero. No con una tarjeta mágica ni con una manguera milagrosa, sino con bidones de gasoil en el maletero del coche. “Con eso metimos 35 litros. Repostamos a mano y pude acabar la jornada”.

Bellaterra no fue una parada cualquiera. Fue un punto de encuentro improvisado con un compañero suyo. “Ya ni intentamos usar los surtidores. Sabíamos que no iba a funcionar”, asegura.

Mientras tanto, otras áreas de servicio se convertían en improvisados campamentos. “Vi muchos más camiones de lo habitual. Gente de fuera que prefirió quedarse a dormir allí antes que quedarse tirados en mitad de la autopista”.

Miquel terminó el día repostando en Gavà, ya con los sistemas restablecidos. Las consecuencias del apagón van allá de la anécdota. Este martes, muchas gasolineras de Barcelona amanecieron abarrotadas, con colas de conductores que llevaban casi 24 horas sin poder repostar. En la estación de servicio sobre la plaza de Alfonso Comín, junto a la Ronda de Dalt, dos agentes de la Guardia Urbana regulaban el tráfico desde primera hora.