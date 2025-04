Nuevo Papa, en directo: última hora del cónclave y los cardenales candidatos a Pontífice tras la muerte de Francisco

ENTREVISTA | Cristóbal López Romero, cardenal español en el cónclave: "De los ciento y pico cardenales, quizá conozco a 50. Y de esos, a algunos les habré visto tres veces"

Quizá no sea él el futuro Papa (o quizá sí), pero sin duda al cardenal arzobispo de Rabat, el español Cristóbal López Romero (Vélez-Rubio, 72 años), no le falta el humor, también en estos días en los que sobre él —y otros 135 (aún se desconoce el número exacto de ausentes)— recae la tarea de elegir al nuevo jefe de la Iglesia católica. "¿Yo, Papa? Sí, papa frita", bromeó en una entrevista, luego viral en redes sociales, concedida a RTVE, al ser preguntado por su presencia en las quinielas de papables favoritos para suceder a Francisco. "Conste que eso no es mío, lo dijo primero el cardenal de Córdoba, de Argentina", aclara hablando con esta periodista a pocas horas de iniciarse una semana clave para el proceso electoral que llevará a la sucesión de Francisco.

Salesiano y nacido en Almería, López Romero tiene una biografía profundamente vinculada a esos años difíciles del siglo XX en los que tantos emigrantes españoles se trasladaban, en busca de una vida mejor, a Catalunya, donde vivió desde los nueve meses de edad hasta los 32 años. "Mi padre trabajaba en La Lejía del Guerrero: 'lava la señora, lava el caballero'; llegó a trabajar 88 horas semanales cuando la semana laboral obligatoria era de 48 horas. Mi madre, limpiando pisos para otros, cuidando niños, como podía", relata durante la conversación con EL PERIÓDICO. "Por eso sufro cuando España se cierra a los emigrantes; parece que olvidan que hubo un momento en el que tres millones de españoles estaban entre Francia, Alemania y Suiza", añade el sacerdote, primero afincado en Badalona y luego, a partir de los 12 años ("fue entonces que conocí por primera vez la ducha"), en el colegio salesiano de Girona. Lea la entrevista completa de Irene Savio.