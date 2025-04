Los museos de Barça y Espanyol recolocan a sus visitantes tras el apagón

El apagón del lunes no incordió sobremanera al mundo del deporte. Más allá de casos concretos, la falta de competición habitual de los lunes hizo que no hubiera partidos o acontecimientos deportivos que quedaran afectados. Sin embargo, las instalaciones deportivas sí que vieron afectada su actividad. El apagón provocó que tanto el museo del Barça como el tour por el estadio del Espanyol quedaran cerrados a los visitantes.

Las dinámicas de las dos actividades son distintas. La entidad azulgrana cuenta con un museo abierto a los visitantes. Este es temporal hasta que se inaugure el nuevo dentro del Spotify Camp Nou. Mientras tanto, el club perico cuenta con un tour por sus instalaciones en horas programadas, normalmente por la tarde, donde los visitantes pueden recorrer el interior del estadio y ver los lugares más emblemáticos. Ambas actividades quedaron suspendidas tras el apagón.

En el caso del Barça, tanto el museo como la tienda cerraron durante el lunes. La mayor dificultad de desalojo fue en el museo, dado su carácter digital en gran parte de la instalación, cosa que llevó a las diferentes salas a una oscuridad total. Las luces de emergencia fueron claves para que quedara vacío en pocos minutos. Con calma y tranquilidad, tanto los responsables del museo como los visitantes salieron sin ninguna complicación. Los visitantes volvieron a la explanada delantera del Camp Nou, donde las obras no sufrieron mayores incidencias, ya que se trabaja con generadores autónomos.

Las entradas de todo aquel que tuviera previsto visitar el museo azulgrana fueron cambiadas para otro día que pudieran asistir o, si bien era imposible hacer un cambio de fecha, fueron devueltas en su totalidad. Tanto la tienda, cerrada el lunes todo el día, como el museo ya vuelven a funcionar con normalidad.

Tours cancelados

En el campo del Espanyol, durante el momento del apagón, no había visitas programadas para el estadio, como es habitual en esta época del año. El primer tour debía hacerse a las 16:30 horas, pero las personas que habían comprado los tickets por internet no se presentaron. Desde el club explican que no han recibido ninguna comunicación por parte de los afectados, pero admiten que si les llega una reclamación, las entradas serán cambiadas de fecha o devueltas dependiendo de las circunstancias.

La visita segunda visita era a las 18 horas por parte de una escuela. Dada la situación, los responsables del colegio y el club acordaron aplazar la visita y buscar una nueva fecha, aun pendiente de concretar. Hoy la tienda y las visitas al estadio ya vuelven a funcionar con normalidad.

Otro gran museo de la ciudad de Barcelona es el Museo Olímpico, que durante el apagón no sufrió las consecuancias dado que al ser lunes sus instalaciones estaban cerradas, de igual manera que el tour de Montilivi, estadio del Girona FC. Los trabajadores de las oficinas del Museo Olímpico, cuentan a EL PERIÓDICO, terminaron haciendo de guías de los turistas que se encontraban perdidos por Montjuïc.