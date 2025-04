El servicio de teleasistencia de Barcelona busca a miles de ancianos que activaron el botón rojo durante el gran apagón

Aunque Catalunya ya vuelve a la normalidad, en el Servicio Local de la Teleasistencia de la Diputación de Barcelona han estado todo el martes en vilo. Durante el apagón, se cerró por completo la conexión con 117.000 personas dependientes, la mayoría personas mayores que viven solas, por lo que no podían alertar a nadie en caso de accidente. De éstos, menos de un 10% llegaron a pulsar el botón rojo que llevan colgado en el cuello para avisar de un problema. "Ahora les estamos llamando a todos ellos para asegurarnos de que estan bien, pero de momento no podemos confirmarlo porque esta labor aún no ha terminado", explica a EL PERIÓDICO la jefa de servicio, Iolanda Moragues. No dispone de la cifra exacta de las personas que pulsaron el botón. "Seguro que son menos de un 10%, Estaremos entorno a 5.000 hogares", estima.

"La empresa gestora no nos ha reportado ninguna situación grave hasta el momento" Iolanda Moragues — Jefa del Servicio de Teleasistencia de la Diputación de Barcelona

Era este uno de los temores que expresaba el personal de las ambulancias entre bambalinas en las urgencias de los hospitales. "Acabo de atender a una mujer que tenía el collar de la teleasistencia, si no es por su hija que llamó más de diez veces... no llegamos. ¿Qué le ha pasado a la gente que vive sola?", se preguntaba Miquel, técnico de transporte sanitario. La misma pregunta se hacía, en pleno apagón, Moragues.

Este martes por la tarde seguía sin poder contestar al 100% esa pregunta. "Podría ser que haya personas que se hayan caído, que pulsaran el botón y luego perdieran la conciencia. O personas que se hayan quedado sin respirador y no hayan podido avisar a nadie. Pero de momento lo que sabemos es que atodas las personas que se ha llamado durante el día de hoy no les ocurría nada grave, empezamos a estar tranquilos", detalla Moragues.

No descartan que muchos de los que pulsaron el botón fuera para avisar de un problema con el aparato o por que se asustaran

Si bien es cierto que a las cinco de la tarde del lunes la centralita del servicio de la teleasistencia recuperó la conexión, no ocurrió igual en muchos hogares, con lo cual no podían comunicarse ni por teléfono, ni por internet ni a través del aparato eléctrico que les conecta con los teleoperadores. "Nos preocupa que haya podido estar en riesgo la salud de las personas", dice Moragues. Es por ello que a lo largo de este martes la empresa Televida, que tiene subcontratado este servicio, está haciendo llamadas a todas las personas que pulsaron el botón rojo para así asegurarse de que está todo en orden. "De momento no tenemos el informe completo, pero les hemos dicho que si se ha detectado un caso grave nos avisen, y de momento no ha ocurrido", detalla Moragues.

El servicio de teleasistencia estaba este martes colapsado con las rellamadas

El servicio de teleasistencia es una herramienta que permite atender a las personas dependientes más vulnerables y tiene acceso a las necesidades de salud de sus usuarios, de su red social y la capacidad de movilidad y de apoyo de cada persona. "Estamos priorizando las situaciones de mayor vulnerabilidad", sigue Moragues, que aclara que durante el lunes no se hizo ninguna visita presencial. "Estábamos todos desconectados, no podíamos hablar entre nosotros, no teníamos capacidad para comunicarnos, si no lo habríamos hecho", explica Moragues

Moragues es, al fin, optimista. "La empresa gestora no nos ha reportado ninguna situación grave hasta el momento", dice. Apunta que la mayoría de ancianos trataron de ponerse en contacto con el servicio porque cuando el aparato pierde la señal, emite un sonido muy desagradable. "También puede ser que hubiera gente que se asustara y no entendiera lo que pasaba y llamó a un lugar que a ellos les da seguridad", añade.

Otra de las consecuencias de esta situación es que debido a estas rellamadas de chequeo, el servicio de la teleasistencia está este martes colapsado. "Pedimos a la gente por favor que no llame a no ser que sea estrictamente necesario", pide Moragues, que actualizará la información del servicio en cuanto tenga el informe final de Televida. A última hora de la tarde del martes, la responsable del servicio de la diputación explicaba que el servicio ya estaba reeestablecido.