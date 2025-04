Las escuelas vuelven a la rutina en Catalunya solo con problemas de internet: "Me sentí en el Paleolítico"

La escuela fue un lugar seguro para el alumnado catalán tanto el lunes, en plena crisis por el gran apagón que, pese a las dificultades técnicas, no paralizó la actividad, como este martes, jornada en la que el 100% de los centros, tanto de educación infantil como primaria y secundaria, han abierto sus puertas a la misma hora de todos los días, pese a que la noche fue larga para no pocos maestros (y familias). Una normalidad, eso sí, marcada por un único tema de conversación, sobre todo entre los mayores y en el puñado de centros que seguían sin luz (el 97% la había recuperado). En un 60% de los centros, eso sí, a primera hora de la tarde todavía no había vuelto internet y tenían que realizar las clases completamente 'off line'. Funcionó el transporte y el comedor escolar, aunque en algún caso hubo que adaptar los menús a platos fríos.

"Ha sido la vez que más silencio he sentido en casa" Hermes — Alumno de 6º de primaria

"Ha sido la vez que más silencio he sentido en casa", decía Hermes, un niño de sexto de primaria del IE Pallerola de Sant Celoni (Vallès Oriental). El alumnado ha compartido durante este martes sus inquietudes con el profesorado, que se ha encargado de subrayarles la importancia de asegurar la fiabilidad de las fuentes.

Hacía innegable el interés que despertaba el gran apagón entre los más pequeños la cantidad de manos levantadas en al aula para participar en el debate. "Me sentí en el Paleolítico", apuntaba Álex M. El grupo no solo tenía respuestas, tenía también preguntas: "¿Los hospitales están preparados, si vuelve a pasar?", se preocupaba Marçal desde la primera fila, quien tenía claro que "si hay una guerra" -fantasma que recorre el aula- "seguramente la ganaremos nosotros porque estamos en la ONU y en la Unión Europa".

El grupo, formado por niños y niñas de 11 y 12 años de una escuela pública, habla de los aranceles de Trump y de Putin. Lucía está convencida de que ha sido Rusia y Pol de un ciberataque. "Si ha sido por un fallo en una central, ¿cómo puede ser que haya afectado a tantos países?", cuestionaba Iris. Pau comenta que "le salió un vídeo" -una de las expresiones más repetidas- el que decía que había sido un 'hacker', teoría comprada por parte de sus compañeros. No todos.

Alumnado del IE Pallerola debate sobre el gran apagón, este lunes. / Anna Mas Talens

El debate es apasionado, pero ordenado. Sorprende (en positivo) las ganas de participar y la cantidad de ideas que sobrevuelan sus cabezas preadolescentes. Muchas salidas de vídeos de TikTok, pero también de la radio. Citan mucho la palabra radio, quizá por la resaca de una tarde 'unplugged'. "Mi hermana me explicó que había sido por algo meteorológico", apunta Anara. "En clase se fue la luz justo cuando estábamos resolviendo un problema sobre cómo se genera la energía. ¿Casualidad? No lo creo", bromeaba Joel, mientras su compañero Hermes apuntaba a que podría tratarse de una prueba, "un simulacro por si pasa de verdad". "Yo escuché en la radio que ya había salido en 'Los Simpson', que pasaría esto", remacha su compañera Ivette.

Universidades a medio gas

Más allá de colegios e institutos, en plena ebullición, los centros educativos catalanes en los que la afectación fue mayor este martes fueron las universidades, al depender mucho más de una movilidad todavía muy afectada a primera hora de la mañana, cuando el país amaneció con la red de Rodalies absolutamente parada, que no restableció hasta entrada la tarde. La UPC y la UdG fueron las dos únicas universidades que suspendieron toda su actividad académica por completo este martes.

La UAB también la paró, pero solo por la mañana -retomó la normalidad aunque "con flexibilidad" a las dos de la tarde-, y, el resto de facultades catalanas abrieron desde la mañana, aunque sí tuvieron esa flexibilidad -había clases, pero no pruebas evaluables-, consientes de las dificultades de movimiento de su estudiantado. La normalidad absoluta en todos los campus se prevé para este miércoles.

La situación en España

En los colegios públicos y concertados de Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, la Comunitat Valenciana y Aragón, las puertas estaban abiertas para el alumnado, pero sin actividad lectiva. El objetivo de la medida, según explicó Pedro Sánchez en su comparecencia, era "garantizar la atención de los alumnos a los padres que lo necesiten". En los institutos madrileños, como no había actividad lectiva, muchos alumnos han vuelto a sus casos. En algunos centros han acudido a clase tan pocos alumnos que se aburrían y a media mañana han llamado a las familias para que les autorizaran la salida. La excepcionalidad se ha acabado en algunos casos a media mañana o a primera hora de la tarde y se ha vuelto a dar clase con normalidad, aunque la vuelta oficial a la rutina está fijada para este miércoles.

Mientras, las seis universidades públicas madrileñas han cesado este martes toda la actividad no esencial, incluyendo clases y exámenes, aunque sí han abierto sus bibliotecas y algunos centros de reunión para los estudiantes e investigadores que lo puedan necesitar.