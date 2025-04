Puente descarta que la media y larga distancia ferroviaria vuelva a funcionar este lunes a pesar de que vuelva la luz

El servicio de trenes de media y larga distancia de Renfe no podrá recuperarse este lunes aunque vuelva la luz a lo largo de la tarde. Así lo ha anunciado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, con un mensaje publicado en su cuenta personal de X (antes Twitter). "Por ello -ha compartido el ministro-, todos los usuarios que tuvieran previsto un desplazamiento de estas características no podrán hacerlo. Trabajamos para que, una vez se recupere el suministro eléctrico, podamos reanudar esos servicios, lo que ya no será posible hoy".

Más tarde, el propio Puente ha hecho referencia al servicio de Rodalies y Cercanías: "El objetivo es recuperarlos en un plazo de dos horas desde que se recupere el suministro eléctrico. Iremos informando". Mientras esto sucede, decenas de viajeros siguen esperando a las puertas de la estación de Sants para poder regresar a casa. No reciben ninguna información, pues Renfe tampoco sabe cuándo volverá la luz para poder empezar a restablecer, progresivamente, el servicio.

Con cerca de 400.000 usuarios al día, Rodalies no tiene tiempo material de organizar un transporte alternativo por carretera, con lo que la única alternativa para viajes largos, además de las líneas de bus interurbano, es el vehículo privado.