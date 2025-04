Nuevo Papa, en directo: última hora del cónclave y los cardenales candidatos a Pontífice tras la muerte de Francisco

Religiosos catalanes con voz en el Vaticano esperan un cónclave corto y marcado por los cardenales elegidos por Francisco

Armand Puig y Quim Erra son dos catalanes con experiencia y voz en el Vaticano. Uno es presbítero, doctor en Ciencias Bíblicas y presidente de una agencia de la Santa Sede por la calidad universitaria, el otro viene del mundo sanitario y ejerce de consejero en el gobierno de la orden de San Juan de Dios. Ambos encaran el cónclave para escoger al nuevo papa con esperanza y dos ideas claras: el proceso no será demasiado largo y estará marcado por los votos de los cardenales designados por Francisco. Tal y como explica Puig en ACN, no hay "ningún nombre cerrado", aunque sí existe una "dualidad" entre los prelados aperturistas y los conservadores. Erra, además, cree que la mayoría de electores opinan que los cambios realizados por Francisco "no tienen marcha atrás".

"No veo a ninguna persona ya definida para ocupar la sede de San Pedro, más bien creo que será necesario que los cardenales vayan viendo y eso va a durar unos días, hasta que abra el cónclave, que será entre el 5 y el 8 de mayo, y entonces veremos cuántos días tarda en salir la famosa fumata blanca, es decir, que hayan de su puente. residencia en el barrio de Trastevere. A su juicio, el proceso no será largo porque los electores no querrán proyectar "una imagen de falta de concordia y entendimiento".