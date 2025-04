Un muerto y un herido en una explosión en la planta de reciclaje de baterías de Bonmatí de Girona

Fa uns minuts hi ha hagut una explosió a la factoria d'Exide a

Bonmati, han tremolat tots els vidres. Molts veins han sortit al carrer preocupats, i no hi ha per menys!! Esperem que no hi hagi ferits.

Ho seguim amb preocupació i cada cop més urgents les explicacions al Parlament. pic.twitter.com/V2dWnnJRGv