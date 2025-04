Dos jóvenes de Barcelona lanzan una app para hacer "amistades rápidas" en una misma ciudad y combatir la soledad generacional

Uno de cada cuatro jóvenes entre 16 y 29 años se siente solo. Con el objetivo de revertir este dato, dos jóvenes veinteañeros de Barcelona han lanzado una aplicación que une a gente desconocida que se halla en la misma ciudad para que, a partir de ese encuentro, surja una amistad.

De hecho, hace tres meses, Guillermo Correa y Jules Granier, de 22 años, hicieron realidad la idea en la que llevan trabajando un año y medio junto con otros dos socios tecnológicos (Guillaume Golfieri y Giorgio Sarno). Se trata de Mate, la app para hacer amigos al instante, de forma más sencilla que otras de perfil parecido y con una misión social: combatir la soledad entre los jóvenes. Nada que ver con las citas, aclaran, ni con sus apps. Aquí no se desechan candidatos de "derecha a izquierda". "Ponemos el foco en los intereses comunes y no en las fotos", afirman.

La idea nació tras la experiencia de Correa en su primer año como estudiante en París. “Era justo la época del covid, no había fiestas, no había eventos, no había nada. Y mi integración fue más compleja de lo normal”, afirma. Fue justo entonces, apunta, cuando empezó a pensar en la idea de una nueva aplicación que conectara a gente en cuestión de minutos.

Algoritmo que acota la búsqueda

La nueva app puede recordar a priori a otras como Bondy, Timeleft o Bumble, pero Mate se distingue por contar con un algoritmo de IA que mejora los 'matchs' y permite acotar la búsqueda. Pero, sobre todo, destaca por su “funcionalidad" ante los desplazamientos. “Existe un 'modo viaje' que te permite contactar con gente que se dirige al mismo destino o que ya se encuentra allí”, comenta Correa, lo que, según él, puede facilitar gestiones como la de encontrar piso compartido en una nueva ciudad.

También innovadora es una de sus últimas adaptaciones. En el proceso de registro, los usuarios tienen la opción de relacionarse solamente con 'mates' de su mismo sexo. “Lo hacemos por la seguridad de las chicas, para que no reciban mensajes de tíos babosos”, afirma el joven.

Desde su lanzamiento en enero han conseguido 50.000 descargas, 35.000 usuarios activos al mes y 4.000 activos diarios que aumentan cada día. A pesar del crecimiento, los fundadores afirman priorizar la retención sobre los nuevos usuarios: “No queremos crecer sin asegurarnos de que el producto es suficientemente bueno para que se queden”, señala Correa, quien dedica varias horas al día a hablar con clientes para mejorar la app.

Contacto con clientes

De momento, todo el equipo trabaja desde el apartamento de Granier, convertido en la sede central de Mate, para conseguir un 'core loop' (patrón de comportamiento) atractivo y eficaz que mantenga motivado al usuario.

Estar en contacto con los clientes no es una tarea sencilla, pero sí necesaria para conocer sus gustos y quejas. “Paso dos horas al día hablando con usuarios para hacer un producto que les guste”, explica Correa. Para este joven y todo el equipo, su propósito es ayudar a luchar contra la epidemia de soledad que acecha en una sociedad aparentemente hiperconectada. “Realmente es una misión muy bonita cuando ves que estás creando amistades, que la gente te envía casos de éxito y que puedes estar luchando contra algo tan duro como la soledad”, explica el joven.

Barcelona y Madrid

Aunque Mate está abierta a toda Europa, Estados Unidos y Australia, el 94% de los suscriptores se encuentran en España. De ellos, el 70% se distribuye entre Barcelona y Madrid, ciudad que cuenta con el mayor número de registrados. “El objetivo es dominar el mercado español, con el foco a tope en Barcelona y Madrid –explica Correa–. Más a largo plazo, queremos trabajar en la expansión internacional, a poder ser en Estados Unidos", comenta Correa.

El proyecto de estos dos jóvenes barceloneses se ha podido cumplir gracias también a las inversiones han recibido. “La inicial fue de 120.000 euros por parte de un ‘business angel’ francés que proporcionó la mayor parte –apunta–. El resto lo complementamos con familiares y amigos”.

Aunque la aplicación está progresando más que adecuadamente, todavía no es rentable. “Los beneficios hasta el momento son cero coma cero. Hemos levantado dinero, pero no hemos monetizado”, admite Correa. Al ser una app gratuita y no tener publicidad, los dos emprendedores buscan convertir los eventos en una fuente de ingresos. “Queremos conseguir que, por ejemplo, si hay un torneo de pádel o de fútbol en Barcelona, se organice a través de nuestra aplicación, así la gente podrá ir directamente a los eventos que nosotros recomendamos”, afirma Correa, que tampoco descarta la posibilidad de implantar una tarifa 'premium' clásica.