Desesperación en Sants: “Como viajo en Cercanías tendré que dormir en la calle”

“Me estoy preparando para pasar la noche aquí, jamás me imaginé que dormiría en la calle, pero es lo que me va a tocar”, explica Alex, vecino de Segur de Calafell (El Vendrell), que viajaba en cercanías a las doce y media de la mañana pero se ha tenido que salir del tren debido al apagón masivo. A diferencia de los viajeros de Ave y Media Distancia, los viajeros de la red de cercanías, al igual que la prensa, tienen prohibido entrar en la estación.

“Les avisamos que hoy no va a salir ningún tren. Los viajeros de AVE y de Larga distancia pueden entrar en la estación para pasar la noche si no tienen donde estar”, dicen los trabajadores de la estación con un megáfono pasadas las 20.30 horas, cuando empieza a anochecer. Centenares de personas se amontonan en las puertas, esperando poder dormir bajo un techo.

Pero al oír que los viajeros de Cercanías se quedan fuera de la estación, estalla la indignación. “Y los de Cercanías que? ¿Nos quedamos en la calle?”, gritan. Rafa, viaja una vez al mes a Barcelona para hacer recados. “Vivo en Vilanova i la Geltrú y no puedo regresar a casa, no puedo pagar un autobús porque no llevo efectivo”, dice el hombre que se aprieta la chaqueta esperando pasar la noche en la calle.

“Es una vergüenza, nadie nos informa de nada. Yo tengo la esperanza de poder recuperar la cobertura y que alguien me pueda venir a buscar”, cuenta Alex, que ha venido a Barcelona a enviar currículos desde Segur. “Hay una mujer, vecina de la Aldea, que está con una niña de dos años y tampoco le dejan entrar. Estaba llorando”, cuentan los hombres que se preparan para pasar la noche en la estación.

Desde dentro, centenares de personas se preparan para pasar la noche. Algunos salen para aprovisionarse de comida. Es el caso de Daniel, vecino de Benidorm, que tenía un tren para regresar a casa después de vacaciones. “Teníamos el tren a las seis de la tarde”, explica. Entre los viajeros que se ven obligados a dormir en la calle esta Mayra y su hijo de dos años, vecinos de la Aldea. “Hemos venido a Vall d’Hebron pero ya no nos han atendido y al regresar a las 14.00 ya no me han dejado entrar. No puedo pagar una habitación de hotel, en la estación del Nord he perdido el bus a la Aldea y me tengo que quedar a dormir en la calle”, dice entre llantos. También se prepara para una noche igual de complicada Susmar y su hijo de 23 años, Samapar. Viajaron a Barcelona para revisión médica en el Clínic y no saben como volver a Mollet.

Dormir al raso es la única opción para AjahnSarayut Arnanta, un monje budista de visita en Barcelona que esta tarde viajaba a París. “Me quedé sin batería y no puedo mostrarles el billete para entrar en la estación”, afirma resignado y envuelto en una túnica amarilla.

También Anuar, obrero trabajador de las obras del Camp Nou que terminó a las siete de la tarde en la obra, no sabe cómo regresar a casa. “Tengo que ir a Terrassa que mañana a las ocho debo regresar", dice enfundado en el mono de trabajo y con un casco en la mano.

Entre tanta desesperación, algunos vecinos de la zona se acercan a ofrecer su casa y acoger a quienes se han quedado sin poder regresar “Pero no podemos atender a todos”, se lamentan.