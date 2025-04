Atrapados en un túnel del metro de Barcelona: "Parece una película de ciencia-ficción"

Las luces de un vagón del metro de la L1 de Barcelona, con dirección Hospital de Bellvitge, se apagaron sobre las 12.30 horas del mediodía. Fue justo al salir de la estación de Marina. Solo quedaban encendidas las luces de emergencia. El metro comenzó a reducir de manera progresiva su velocidad, hasta que se quedó automáticamente parado en medio de un túnel, antes de llegar a la siguiente estación, Arc de Triomf. "Señores pasajeros, ha habido una incidencia en la tensión. Estén por favor tranquilos y mantengan la calma; estamos intentando solucionarlo lo antes posible", decía por los megáfonos la maquinista.

"Ya verás cuando empiece a hacer más calor", comentaban los pasajeros. El aire acondicionado dejó de funcionar y nadie tenía cobertura en el móvil. La sensación era de completo aislamiento, y bastante claustrofóbica, y mucha gente de pie comenzó a sentarse en el suelo a medida que pasaban los minutos. "Señores pasajeros, por favor, estén tranquilos. La incidencia es general en el metro", dijo de nuevo la maquinista.

Los pasajeros de la L1 atrapados en un túnel, esperando a salir del metro por la puerta del maquinista. / Beatriz Pérez

En aquellos momentos, cuando el metro llevaba ya parado 20 minutos y además no había cobertura en ningún móvil de ningún pasajero, nadie sabía que esa incidencia era en realidad uno de los mayores apagones eléctricos que ha vivido Europa, y que no afectaba solo al metro de Barcelona, sino a toda España e incluso Portugal. "Está ella más nerviosa que nosotros", comentaba un pasajero en alusión a la maquinista, cuyo estado de nerviosismo se percibía claramente a través del megáfono. "¿Quiere sentarse usted y me quedo yo de pie?", se ofrecían los viajantes, unos a otros, conscientes de que la situación seguramente iría para largo.

Pasados 40 minutos, con el calor subiendo poco a poco, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) comenzó a evacuar a los pasajeros por la puerta del maquinista. Poco a poco y comenzando por los del primer vagón. En las vías del metro, utilizaban las linternas de sus móviles, ya que el túnel estaba totalmente a oscuras. "Esto parece una película de ciencia-ficción", comentaban algunos. "Es un apagón en toda España", comentaba una mujer. Acababa de recibir en su móvil una alerta de un periódico. Era el momento en que, de manera discontinua, se comenzaba a recuperar poco a poco la conexión y la gente iba entendiendo qué pasaba.

Evacuación de los pasajeros de la L1 atrapados en el túnel por el gran apagón. / Beatriz Pérez

Un empleado de TMB, equipado con una linterna más grande, iba llevando en pequeños grupos a los pasajeros a la estación de Arc de Triomf, donde los esperaban otras dos empleados para ayudarlos a subir las escaleras. "El terror se apodera de Barcelona", bromeaban algunos mientras caminaban lentamente, con cuidado de no tropezar por las vías. "Tengan cuidado de no tropezar: las ambulancias tampoco funcionan", insistían los trabajadores de TMB.

La estación de Arc de Triomf parecía más bien una estación fantasma: tenía solo las luces de emergencia encendidas. Las escaleras mecánicas no funcionaban. Reinaban la luz tenue y el silencio, todo lo contrario que en el exterior. Un día espléndido y soleado recibió al gran apagón en Barcelona, tomada por un tráfico caótico y por sirenas de coches de policía. Y por ciudadanos que no sabían a dónde ir.