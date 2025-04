Indignación en la estación de Sants, que deja fuera a los usuarios de Rodalies: "Tendremos que dormir en la calle"

"Me estoy preparando para pasar la noche aquí, jamás me imaginé que dormiría en la calle, pero es lo que me va a tocar", explica Alex, vecino de Segur de Calafell (El Vendrell), que viajaba en Rodalies a las doce y media de la mañana, justo cuando se ha producido el apagón general, y ha tenido que salir del tren. A diferencia de los viajeros de AVE y Media Distancia, los viajeros de Rodalies, al igual que la prensa, tienen prohibido entrar en la estación de Sants.

"Y los de Rodalies qué? ¿Nos quedamos en la calle?”, gritan los afectados

"Les avisamos que hoy no va a salir ningún tren. Los viajeros de AVE y de Larga distancia pueden entrar en la estación para pasar la noche si no tienen dónde quedarse", informan los trabajadores de la estación con un megáfono pasadas las ocho y media de la tarde, cuando empieza a anochecer. Centenares de personas se amontonan en las puertas, esperando poder dormir bajo un techo.

BARCELONA 28/04/2025 Sociedad. Viajeros de AVE y larga distancia entran en las instalaciones de la estación de Sants, minetras que los de media y corta se quedan fuera sin poder entrar. el día que hubo el apagon electrico en españa. FOTO de ZOWY VOETEN / Zowy Voeten / EPC

Pero al oír que los viajeros de Rodalies se quedan fuera de la estación, estalla la indignación. "Y los de Rodalies qué? ¿Nos quedamos en la calle?”, gritan. Rafa viaja una vez al mes a Barcelona a hacer gestiones varias. "Vivo en Vilanova y la Geltrú y no puedo regresar a casa, no puedo pagar un autobús porque no llevo efectivo", dice el hombre que se aprieta la chaqueta esperando pasar la noche en la calle.

"Es una vergüenza, nadie nos informa de nada. Yo tengo la esperanza de poder recuperar la cobertura y que alguien me pueda venir a buscar", cuenta Alex, que ha venido a Barcelona a entregar unos currículums. “Hay una mujer, vecina de la Aldea, que está con una niña de dos años y no le dejan entrar, estaba llorando", cuentan los hombres, que se preparan para pasar la noche en la estación. En la calle hay niños de dos años y bebés de tres meses.

Dentro, centenares de personas se preparan para pasar la noche. Algunos salen para aprovisonarse de comida. Es el caso de Daniel, vecino de Benidorm, que tenía un tren para regresar a casa después de vacaciones. "Teníamos el tren a las seis de la tarde", cuenta. Guillem, que quiere volver a Girona, busca entre las centenares de persona