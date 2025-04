Caos en el aeropuerto de Barajas por el apagón de luz: cientos de personas hacen cola para coger un taxi

"El vuelo Madrid-Doha va a salir una hora tarde. Pero no por el apagón de luz, eh. Una hora antes, los trabajadores se han negado a facturar los equipajes por la plaga de chinches que tenemos. Así que hasta no les han cambiado de mostradores, porque era un riesgo para la salud, no han facturado. Pero no, con el apagón no hemos tenido ningún problema".

Ni un apagón de luz elimina el resto de problemas cotidianos. Entre otras cosas, porque en la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas había luz además de chinches. Los generadores eléctricos del aeródromo han permitido mantener la actividad durante la jornada, tanto la estrictamente vinculada a los vuelos como la de las tiendas y restaurantes a disposición de los viajes.

Los verdaderos problemas han llegado entrada ya la tarde, con cientos de personas agolpadas en el exterior de la T4, esperando para coger un taxi dada la cancelación de los servicios de metro y cercanías. En paralelo, los mostradores de atención al cliente comenzaban a no ser capaces de atender a todos los viajeros afectados por retrasos y los escasos vuelos cancelados que ha habido, solo cuatro a la hora de escribir estas líneas.

"¿Cómo que no hay luz en España?", reaccionaba unas horas antes Baha, que llegaba desde Lyon (Francia) sin ser consciente de lo que estaba pasando en España. Él es de los que ha tenido suerte, pues ha podido desembarcar de su avión sin retrasos y no había facturado maleta.

Los 'fingers' y las cintas de equipaje

Los problemas, inicialmente, han estado precisamente en esos dos procesos. Los 'fingers', las pasarelas que conectan los aviones con las terminales, han tenido dificultades por el apagón, lo que ha provocado que muchos pasajeros hayan tenido que esperar largos ratos en las aeronaves una vez aterrizados, a la espera de autobuses que les llevaran a la terminal. Después, las cintas de equipaje funcionaban con retraso en algunos vuelos.

"Estamos esperando a un amigo. Suponemos que ya ha aterrizado, pero no parece tener cobertura ni datos, así que no nos podemos comunicar con él", explicaba Édgar desde el lugar de bienvenida de viajeros. Un espacio que, conforme avanzaron las horas, se fue colapsando de gente. Por allí pasó también el árbitro Carlos del Cerro Grande: "Yo, sin ningún problema, aunque es verdad que no llevaba maleta. El tren de la T4S ha tardado igual un poco más que de normal, pero sin problema".

Las llegadas fueron durante toda la jornada el verdadero problema. En la terminal de salidas, pasada hora y media, reinaba la normalidad. "Ha habido un momento en que ha habido mucha gente en la cola de facturación, porque algunos mostradores funcionaban y otros no, pero vaya, no más aglomeración que un día normal de verano", explicaba una de las trabajadoras de facturación de maletas.

Muchos vuelos sufrieron retrasos. / SRV

Dos pisos más abajo, en llegadas, la situación era muy diferente. El cierre del metro y el cercanías dejaron el autobús y el taxi como únicos medios de transporte públicos para salir de Barajas. Mucha más demanda que oferta, problema que se fue incrementando con el paso de las horas y con la dificultad añadida de los problemas en la circulación de carreteras: a este redactor le ha costado una hora el trayecto en coche desde Atocha, en el centro de la capital, que normalmente se completa en escasos 20 minutos.

Una circunstancia que ha generado el problema añadido de que hay tripulaciones de vuelos que han sufridos retrasos en sus llegadas al aeropuerto. Y, en consecuencia, los vuelos en los que deben trabajar se han ido retrasando. "Yo hoy no trabajaba, pero me han llamado a ver si podía venir por si acaso", explicaba un piloto recién llegado a Barajas.

Colas en los cajeros automáticos

También se formaban colas en los cajeros automáticos, conscientes los usuarios de que el pago con tarjeta no iba a ser una opción en Madrid mientras no se restableciera el suministro eléctrico, mientras se escuchaban lamentos de frustración por algunos vuelos cancelados. Los primeros fueron dos operados por Iberia, con destino Bilbao y Barcelona.

Incidencias menores para un aeropuerto Madrid-Barajas que superó con creces el test de estrés al que se vio sometido por el apagón de luz generalizado en la Península. Por eso, a unos cuántos trabajadores, les preocupaban más las chinches que la falta de suministro eléctrico en el resto del país.