Las ambulancias durante el apagón: "Vamos a la aventura y con tres horas de demora"

"Vamos a la aventura, lo de hoy está siendo una locura", explican técnicos de ambulancias a las puertas del servicio de urgencias del Hospital Vall d'Hebron. Los sanitarios admiten que llegan con hasta cuatro horas de demora a los servicios que logran atender, sobre todo en caso de ancianos y personas enfermas que dependen de máquinas para respirar y se les agotan las baterías. "Me preocupan mucho las personas mayores que viven solas, porque el botón de la Teleasistencia no está funcionando", explica un técnico de una ambulancia.

"El problema que tenemos es que muchas personas no están pudiendo llamar al 112 para reportar una emergencia, y esto nos está dificultando mucho el trabajo", explica otro empleado mientras ayuda a un compañero a arrastrar una camilla hasta las Urgencias del hospital. Habitualmente usan una 'tablet' donde acceden al nombre del paciente, su dirección, historial médico y patologías. "Hoy no nos funciona nada, vamos con la emisora y apuntando las direcciones con bolígrafo", explican. Dificultad aparte que no vayan los sistemas GPS. "Es una aventura", explican.

Personas mayores con respiradores

Los usuarios que más les preocupan son las personas mayores que usan respiradores. "Los servicios se están atrasando muchas horas, hemos llegado hasta cuatro horas después, y la gente ya está muy apurada", cuentan. En muchas ocasiones han usado las bombas de oxígeno de las que disponen en los vehículos para ayudar a respirar a las personas que lo requerían. "Vengo de atender a una mujer que tenía el botón rojo de la Teleasistencia: su hija se ha pasado toda la mañana llamando hasta que la hemos atendido. ¿Qué habrá pasado con todas las personas mayores que viven solas?", se pregunta.

La misma escena se repetía en otros barrios. En el barrio del Gornal, en L'Hospitalet, trabajadores del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) se desplazaban este mediodía a casa de pacientes con respiradores y que, dado que no funciona la corriente, necesitaban bombas de oxígeno, informa Alex R. Fischer.

De momento, los técnicos consultados por este diario a la salida de Vall d'Hebron no han lamentado ninguna pérdida. "No estamos preparados para algo así, espero que no tengamos que lamentar ningún fallecimiento", decía una sanitaria desde el vehículo.