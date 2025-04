De la industria a las desalinizadoras: ¿qué se juega Catalunya en la nueva planificación de Red Eléctrica?

En las próximas semanas se dará a conocer el borrador de la próxima planificación quinquenal de Red Eléctrica (REE) 2026-2030. Este documento es una estrategia que define, cada cinco años, las inversiones necesarias para desarrollar, reforzar y optimizar la red de transporte eléctrico de la península Ibérica y garantizar el suministro, la integración de renovables y la eficiencia del sistema.

Durante los últimos meses, como reconoció la consellera Sílvia Paneque a este diario días atrás, la Generalitat ha estado trabajando intensamente para asegurarse que el plan de inversiones permite la conexión de parques renovables, de industria y de otras infraestructuras clave.

Desarrollo industrial

Los planes de REE serán esenciales para que nuevas industrias se puedan desarrollar en Cataluya. Fuentes del sector energético consultadas por EL PERIÓDICO detallan que, para las empresas, la principal preocupación a la hora de potenciar las plantas de producción es disponer de una fuente de energía. El Gobierno de Pedro Sánchez, de hecho, ya ha dejado claro en más de una ocasión que otorgará a la industria un papel "prioritario".

Una fábrica de baterías. / Agencias

Así pues, se espera que la planificación de REE incluya puntos de conexión para la fábrica de baterías de Mont-roig del Camp, para reforzar la electrificación de la petroquímica en Tarragona o para los polígonos industriales de Montblanc y L'Espluga de Francolí. Una parte de la política industrial en España depende de lo que recoja dicho borrador y el Ejecutivo catalán está muy pendiente de confirmar qué proyectos industriales tendrán luz verde para conectarse a la red de electricidad.

Desalinizadoras

Una de las necesidades de Catalunya es poder suministrar energía a las futuras desalinizadoras del Tordera y el Foix. Ambas están previstas para antes de 2030 y deben ofrecer una resiliencia hídrica que no dependa de las lluvias. Por tanto, es necesario que la planificación eléctrica para los próximos cinco años incluya puntos de conexión para estas dos plantas que aún no se han empezado a construir.

Hidráulica reversible

Otro capítulo es la central hidroeléctrica reversible que se plantea construir en el embalse de La Baells, en el Berguedà, para ser usada como megabatería. "Aún no está claro si los puntos de suministro necesarios para este proyecto aparecerán en este documento de planificación que puede marcar la viabilidad de un proyecto que aún está en su fase inicial", defiende el ingeniero industrial experto en energía Lluís Pinós.

Barcelona y alrededores

Barcelona y su área metropolitana también están pendientes de que se refuercen sus puntos de conexión a la red eléctrica. El proyecto del 'hub' audiovisual en las Tres Xemeneies requerirá una cantidad de electricidad considerable, por ejemplo.

Vivienda

Para hacer realidad nuevas promociones de edificios que están previstas para luchar contra la crisis de la vivienda, también seran imprescindibles puntos de conexión.

Centros de datos

Los centros de datos no son tan prioritarios como industria para el Gobierno. No obstante, un grueso de ellos van a pedir puntos de conexión a las distribuidoras, asegura Pinós a este diario, que detalla que sin ellos no se podrán instalar en Catalunya.