La primera Feria de Abril de Barcelona con entrada de pago rebaja la afluencia y levanta ampollas

"Esto año la Feria de Abril de Barcelona nos ha llevado a la ruina, esto es un desierto, no tiene nada que ver con lo que era el año pasado, vamos a perder mucho dinero", lamenta Javier Rodríguez, uno de los feriantes de atracciones de la Feria de Abril de Barcelona, que protesta por la decisión de que este año la entrada a la feria sea previo pago de tres euros y medio. Hermandades, feriantes, organizaciones y visitantes coinciden en que este año ha reducido la afluencia. Unos prefieren que sea así, una feria más "auténtica". Otros echan de menos las grandes masas de visitantes que, al menos este fin de semana, apenas se han visto.

Hace meses que la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya (FECAC) estaba ideando cobrar entrada en la feria, que se inauguró viernes y se mantendrá hasta el 4 de mayo en el Fòrum de Barcelona. "Lo decidimos en la asamblea de la Fecac de diciembre, no podemos asumir el coste de mantener la feria, necesitábamos subir aforos, pero esto incrementa los costes de seguridad, de limpieza... es una medida que hemos tomado para la supervivencia de la Feria de Abril", explica Daniel Salinero, el presidente de la Fecac, que cifra en dos millones de euros el coste de la organización del evento. Los viernes, lunes y martes la entrada es gratuita.

Un ámbiente más "auténtico"

Según la visión de Salinero, la presencia de gente en el recinto ferial se ha reducido este año. "Menos gente hay, pero es mejor porque los números salen. Además, el ambiente es más auténtico, no es gente que viene a pasear, es gente que le gusta el folklore", sigue. La organización no tiene datos aún, pero también señala que la lluvia, la final de copa del Barça [del sábado por la noche] y que sea final de mes y algunos trabajadores aún no hayan cobrado no ayuda.

En cambio, los feriantes de las atracciones, culpan la decisión de cobrar entrada el hecho que apenas hayan podido poner en marcha su feria. "Si las familias tienen que pagar 3,5 euros por cada persona, no pagarán entre los 4 y los 7 que vale subirse a una atracción", sostiene Alberto Fernández, feriante mallorquín, que asegura que ha perdido el 80% de la inversión. Este domingo, la mayoría de las atracciones estaban vacías, y muchas de ellas seguían cerradas. "Esto es un desierto, con lo que gastamos de luz y lo que pagamos por estar aquí no nos sale a cuenta encender la atracción, perdemos mucho dinero", explica Rodríguez.

Reunido con varios feriantes, veteranos en el sector, siguen indignados. "No estamos trabajando ni un 10% del año pasado, hace 50 años que vengo a esta feria y jamás lo había visto así", sigue Gumel Mariel Santos, otro feriante. El pasado viernes, los expositores protestaron por esta decisión haciendo huelga y lograron que el año que viene la organización se haya comprometido a no cobrar entrada a quien entre en el recinto de atracciones. "Pero seguiremos cobrando para entrar en la zona de casetas", avisa Salinero.

"La Feria de Abril es el primer ingreso que tiene mi familia desde el verano pasado, con esta feria empezamos temporada y es el 50% del total de lo que ingresamos, es nuestro balón de oxígeno", lamenta Rodríguez, asturiano. Como él, afirman lo mismo otros responsables de atracciones venidos de toda la geografía española para la ocasión. El caso de Rodríguez es aún más extremo porque ha estado todo el invierno reparando su atracción. "La última vez que abrí fue en las fiestas de Paiporta, la dana se lo llevó todo", sigue. También resignado está el valenciano Pepe Bondia, responsable de la noria, la atracción que más gasoil consume. "Sólo espero que al terminar la feria al menos empate los gastos y no haya perdido dinero, aunque lo veo muy difícil", sostiene.

Dentro de las casetas, también ven un cambio este año. "Hay menos gente, este domingo no se puede comparar con un domingo de otros años, que no se podía andar... Pero esto a nosotros no nos va mal, hemos superado las ventas que pensábamos que haríamos y en el fondo estamos más tranquilos, hay menos aglomeraciones, y la gente que viene a bailar, a comer y a beber", explica Antonio Castillo, presidente de la Hermandad Rociera Andaluza Santo Ángel. "Nosotros vamos con reservas y el año pasado nos pasó que, como se superó el aforo, mucha gente que nos había reservado no pudo venir. Por tanto, este filtro de clientela no nos va mal, aunque aún es muy pronto para valorar", relata Carlos Díaz, presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Santa Coloma.

Entre los visitantes, hay opiniones de todo tipo. "Yo lo veo bien, así se filtra un poco la gente que entra y los que vienen a buscar problemas vendrán menos", sugiere Dani Romeros, padre de un bebé de 10 meses. "Si me preguntas hace 20 años, estaría indignado, ahora lo entiendo y me parece bien", dice otro asistente, Mario. En cambio, Rocío Montero, ha pagado a disgusto. "A mí no me gusta, vengo todos los años, pero este año hay muchísima menos gente, es una pena, está todo cerrado, no hay ambiente, no hay aquella alegría, la gente no tiene alegría", sostiene. "Hace treinta años que vengo y jamás hemos pagado, se pierde el ambiente de feria", dice María Jesús, junto a un grupo de amigas, todas engalanadas con sus trajes de sevillanas.

Desde otra caseta, prácticamente vacía, Maimouna hace cuentas con la mesa llena de facturas. "Unos dicen que nos va a ir bien esto de la entrada, otros que estaremos muy vacíos... no lo sé. La lluvia, el Barça... yo espero que llegue el primero de mayo, que la gente cobre, y esperemos que a partir de entonces se ponga todo fuerte. Esta es mi idea. Veremos", augura.