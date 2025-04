Juanvi, el hombre tras el negocio de las ecografías caseras, empezó vendiendo Rolex falsos

Por algo menos de 150 euros puede usted ver, durante tres días, a su feto dando vueltas por el vientre en tiempo real. Sólo necesita un teléfono móvil y un ecógrafo portátil. Se lo alquila un empresario de Zaragoza llamado Juanvi Pellitero a toda esa gente a la que la escalada del negocio en torno a los nacimientos aún les queda corta.

Por unos módicos 46,90 euros al día, la empresa Sonoyou le manda un pequeño aparato de ultrasonidos a casa y unas sencillas instrucciones:

"Lo primero que tendrás que hacer es conectar la sonda a tu teléfono. Gracias a las instrucciones, te resultará muuuy (sic) fácil hacerlo. El siguiente paso es verter un poco de gel en tu tripita. Recomendamos echarlo en la parte inferior de la barriga para poder visualizar a tu bebé con más facilidad. Ahora solo queda desplazar el ecógrafo por tu tripa y encontrar donde se esconde tu bebé. Con los tutoriales que entregamos te resultará muy fácil localizarlo. ¡Ahora solo queda disfrutar! Podrás ver en tiempo real la imagen del ecógrafo tanto en tu teléfono móvil como en tu tablet".

Las ecografías caseras son el último peldaño conocido en esa escalada furiosa de un negocio que ya tiene baby showers, genders reveals, ecografías emocionales (con la familia presente) y hasta Babypods (altavoces intravaginales para ponerle al feto tu lista favorita de Spotify). Ahora es posible vigilar al niño mientras uno cena, antes incluso de que nazca, haciéndole una ecografía en cualquier momento. No se requiere ni el conocimiento más básico de medicina.

El precio del alquiler va bajando a medida que las ganas de ver al chiquillo aumentan: reservar el ecógrafo par 8 días reduce el precio a unos 25 euros diarios. Un transporte te lleva el paquete a casa, donde se incluye el ecógrafo Sonoyou XP-2, la sonda y las instrucciones para enchufarte el aparato a cualquier hora y mandarte al móvil una foto de tu hijo durante su semana 15 de gestación.

Los médicos dicen

Una práctica desaconsejada por los profesionales de la salud. El presidente de los ginecólogos españoles lo tiene claro: "Mire, yo entiendo que en torno a esto se ha montado un negocio, pero hay que intentar que el negocio no haga daño. Aquí hay muchas cosas con las que yo, personalmente no estoy de acuerdo", avisa Pere Brescó i Torras, presidente de la SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia).

"No le darías un coche de Fórmula 1 a la gente para ir por la calle. Se matarían, ¿verdad?. Pues no pongas a hacer herramientas y tareas de un profesional, que son seis años de carrera y cuatro de especialización, a alguien que no sabe ni lo que va a ver. Es el mismo disparate", critica, definiendo este negocio de "otra forma de intrusismo".

En este caso, Brescó advierte de que "puedes dar unas falsas expectativas. De que todo está bien o que todo está mal. No hay nadie que sepa leer una ecografía. La ignorancia es muy atrevida y puede acabar afectando negativamente a tu proceso".

Por Aliexpress

Recuerda además el presidente que "la ecografía es un sistema de ultrasonidos, pulsos que rebotan en la impedancia del tejido y a partir de eso crea imágenes". Y que para eso hace falta un aparato que ya se están vendiendo en Aliexpress ecógrafos por menos de 20 euros: como este estetoscopio con ultrasonido para embarazadas, fabricado en China y con los que puedes escuchar el latido de su corazón y medir sus pulsaciones por 16,29 euros: "Yo no sé si esos aparatos de China tienen la certificación aquí ni cómo va a afectar eso a la salud de una embarazada", concluye Brescó.

José Ramón Fernández, pediatra en la unidad de Neonatología del Hospital General Universitario Santa Lucía (Cartagena) le pregunta a la empresa que alquila ecógrafos "qué opinan de las recomendaciones de la ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists) y la AIUM (American Institute of Ultrasound in Medicine) sobre el uso de ecografías con fines no médicos en el embarazo".

"Este tipo de usos de la ecografía está desaconsejado por diversas sociedades científicas de radiología y obstetricia, porque someten al feto a ultrasonidos de forma innecesaria, sin una indicación médica, simplemente por un interés comercial constituyendo una banalización de la tecnología médica y un uso inapropiado de los ultrasonidos según estas sociedades científicas y la propia FDA de EEUU, donde en algunos estados llega a estar prohibido y perseguido por la ley." le explica a este diario.

Rolex falsos

Desde la empresa aseguran que todo el proceso es inocuo, que no entraña ningún riesgo y que su ecógrafo tiene la certificación CE. Detrás de este negocio se encuentra Juanvi Pellitero, un tipo hecho así mismo. De Zaragoza, 23 años, que empezó su carrera como empresario "con 17 años en bachillerato", vendía por internet "Rolex falsos, réplicas que comprábamos por 6 o 7 euros de China y aquí vendíamos por 30 euros. Funcionaba de locos. Eran una mierda, de plástico, pero los vendíamos baratillos. Instagram nos tiró la cuenta porque no se puede hacer publicidad de réplicas", explica, repasando su trayectoria, en el podcast "Three on mic".

Tras aquella experiencia, su gran proyecto: un juego de cartas cuyo eslogan es "Alcohol, amigos y ganas de fo****". Un juego de mesa al que ha bautizado como "cartas calientes", que busca provocar situaciones sexuales y que se vende por Amazon a 23 euros. Negocio que, asegura, va muy bien.

En su trayectoria también está un proyecto llamado DeHaro Hub, que como "la primera incubadora especializada en transformar programadores mediocres en programadores de alto valor". No se sabe cómo está funcionando la incubadora, porque el link lleva una página que ya no existe.

Juanvi Pellitero, que reconoce que desde sus inicios en redes sociales "iba de Llados", ahora combina su faceta de empresario con la de influencer de derechas, publicando vídeos con títulos como "El feminismo es la mayor estafa jamás creada", junto a otros en los que habla sobre negocios que le dieron mucho dinero. También tiene alguna intervención en medios de comunicación de línea ultraconservadora. Su último ingenio es la ecografía a domicilio. En El Periódico nos hemos puesto en contacto con él, pero no hemos obtenido respuesta.