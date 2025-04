¿Por qué se destruye el anillo del Papa Francisco y cuál se le coloca?

Cuando el pontificado de un Papa llega a su fin, ya sea por fallecimiento o, como en el caso histórico de Benedicto XVI, por renuncia, la Iglesia Católica activa una serie de protocolos ancestrales que marcan la transición hacia la elección de un nuevo sucesor de San Pedro. Uno de los rituales más significativos y cargados de simbolismo es el que concierne al Anillo del Pescador, una joya única que cada pontífice porta como emblema de su autoridad. La gestión de este anillo, especialmente su anulación o destrucción, no es meramente un acto administrativo, sino un gesto profundo que cierra un capítulo y salvaguarda la integridad de la institución durante el período de Sede Vacante. Aunque no se trata de una ceremonia pública, su ejecución queda meticulosamente registrada, subrayando su importancia dentro de las tradiciones vaticanas.

El anillo que actualmente portaba el Papa Francisco, al igual que los de sus predecesores, está destinado a seguir este camino. Este procedimiento, envuelto en siglos de historia, responde a necesidades tanto simbólicas como prácticas, asegurando que el poder conferido a un pontífice termine formalmente con él y no pueda ser usurpado o mal utilizado en el delicado ínterin hasta la elección del siguiente Papa.

El Anillo del Pescador: símbolo de autoridad y legado apostólico

Conocido formalmente como Anulus Piscatoris en latín, el Anillo del Pescador es mucho más que una simple pieza de joyería. Su diseño tradicionalmente muestra la imagen de San Pedro echando las redes desde una barca, una representación visual directa del pasaje bíblico en el que Jesús llama a Pedro y le dice que lo hará "pescador de hombres" (Lucas 5:10). Este anillo se convierte así en el símbolo tangible del vínculo directo del Papa con el primer apóstol y, por extensión, de su misión como líder espiritual de la Iglesia universal.

Desde aproximadamente el siglo XIII, este anillo adquirió una función práctica crucial: se utilizaba como sello personal para autenticar documentos oficiales y cartas papales, conocidos como breves apostólicos. Aunque esta función ha caído en desuso con los métodos modernos de certificación, su carga simbólica permanece intacta. Es una de las insignias que se entregan al nuevo Papa durante la solemne Misa de Inicio del Pontificado, junto con el palio episcopal (una estola de lana blanca). Este acto formaliza la asunción de su ministerio petrino.

En el caso del Papa Francisco, su elección del anillo rompió con la tradición reciente. Fiel a su conocido estilo austero y su énfasis en la humildad, Jorge Mario Bergoglio optó por un anillo no de oro macizo, como era costumbre para muchos de sus predecesores, sino de plata dorada. Este anillo, que le fue entregado en 2013 por el entonces Decano del Colegio Cardenalicio, Cardenal Angelo Sodano, es una pieza diseñada por el artista italiano Enrico Manfrini y representa a San Pedro con las llaves, no pescando. A pesar de esta variación, su significado y destino final siguen las mismas normas que rigen al Anillo del Pescador.

El ritual de anulación: marcando el fin de un pontificado

La razón fundamental detrás de la destrucción o anulación del Anillo del Pescador tras la muerte (o renuncia) de un Papa es clara: marcar de manera inequívoca el final de su autoridad pontificia y prevenir cualquier posible fraude o uso indebido del símbolo de su poder. Durante el período de Sede Vacante –el tiempo entre el fin de un pontificado y la elección del siguiente Papa– la Iglesia entra en una fase de interregno administrativo, y es crucial que ningún documento pueda ser falsificado utilizando el sello o el anillo del pontífice anterior.

La responsabilidad de este acto recae sobre el Cardenal Camarlengo, el prelado encargado de administrar los bienes y derechos temporales de la Santa Sede durante la Sede Vacante. Según lo estipulado en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis (promulgada por Juan Pablo II en 1996), específicamente en su artículo 13, parte b), el Camarlengo, una vez constatado oficialmente el fallecimiento del Papa, debe retirar el anillo. Posteriormente, en presencia de miembros del Colegio Cardenalicio, debe asegurarse de que el anillo sea "anulado". El mismo destino se aplica al sello de plomo utilizado para las bulas papales.

Este acto, aunque realizado de forma privada dentro de los muros vaticanos, es un paso formal y necesario. Simboliza que la autoridad personalísima del Papa ha cesado y que el poder regresa temporalmente al Colegio Cardenalicio hasta la elección del nuevo sucesor. La anulación del anillo es, por tanto, un componente esencial del protocolo que rige la transición papal.

Del martillo a la marca: evolución de una tradición centenaria

Históricamente, la "anulación" del Anillo del Pescador implicaba su destrucción física. La tradición dictaba que el anillo debía ser golpeado y destrozado con un martillo de plata, generalmente por el propio Camarlengo. Este fue el procedimiento seguido, por ejemplo, tras la muerte de San Juan Pablo II en 2005; el entonces Camarlengo, Cardenal Eduardo Martínez Somalo, machacó ceremonialmente el anillo dorado del Papa polaco. Este gesto contundente no dejaba lugar a dudas sobre la inutilización de la pieza.

Sin embargo, la renuncia del Papa Benedicto XVI en 2013 introdujo un matiz en esta práctica. Al no tratarse de un fallecimiento, sino de una renuncia voluntaria, el procedimiento fue ligeramente distinto, aunque con el mismo objetivo final. En lugar de ser completamente destruido, el Anillo del Pescador de Benedicto XVI fue marcado o "rayado" con una profunda cruz o una "X" sobre la efigie de San Pedro. El Padre Federico Lombardi, quien era el portavoz del Vaticano en ese momento, explicó que el anillo "no será destruido del todo, sino que se 'anula' rasgándolo probablemente con una raya o una cruz de tal modo que queda inutilizable".

¿Qué ocurrirá entonces con el anillo de plata dorada del Papa Francisco? Si bien la Constitución Apostólica habla de "anular", la tradición tras un fallecimiento apunta a la destrucción. No obstante, la práctica con Benedicto XVI demostró que el objetivo principal es garantizar que el anillo no pueda volver a usarse como sello o símbolo de autoridad vigente. Es probable que, siguiendo el precedente más reciente o una interpretación estricta de la finalidad del acto, se opte por marcarlo profundamente para invalidarlo, aunque no se puede descartar por completo la destrucción física con el martillo, especialmente si se busca adherirse a la tradición más antigua en caso de fallecimiento.

En definitiva, sea cual sea el método exacto empleado, el destino del Anillo del Pescador del Papa Francisco tras el fin de su pontificado será su anulación formal. Este acto solemne, más allá de su valor material, representa el cierre de un ministerio papal y la apertura del proceso para asegurar la continuidad del liderazgo en la Iglesia Católica, protegiendo su integridad institucional a través de un ritual que conecta el presente con siglos de historia.