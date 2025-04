Valentí Miserachs, canónigo de Santa María la Mayor: "El Papa quiso ser enterrado aquí porque tenía devoción por la basílica, vino más de 120 veces"

El sacerdote y compositor Valentí Miserachs, hijo del municipio de Sant Martí de Sesgueioles (Anoia), será una de las pocas personas que accederán al entierro del papa Francisco en la basílica de Santa María la Mayor. Miserachs es uno de los canónigos de la basílica y como tal formará parte de la veintena de religiosos que acompañarán a la decena de cardenales que asistirán al último adiós al Pontífice. Miserachs, una personalidad en la música sacra, ya ha conocido a cinco papas. A Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, ya le conocía antes de que fuera el máximo representante de la Iglesia. Cuando visitaba Roma como cardenal, acudía a menudo a Santa María la Mayor, explica Miserachs. Ya nombrado, el papa Francisco acudió unas 120 veces, antes y después de cada viaje que ha hecho.

Cuando presidía el Instituto de Música Sacra tuvo más contacto con Juan Pablo II y con Benedicto XVI. "Con este último, sobre todo cuando era el cardenal Ratzinger, antes de ser papa". Ahora, como dice él mismo con humor, es "emérito de todo", pero sigue "componiendo y colaborando en la basílica con el tema litúrgico y de pastoral". Forma part de la familia pontificia que despedirá a Francisco.

"Ahora es el momento de imitarlo en todo lo bueno que hizo"

¿Qué papel tiene la basílica de Santa María la Mayor en el trayecto del papa Francisco al frente de la Iglesia?

Es una de las cuatro basílicas papales. Él siempre tuvo mucha devoción, ya cuando acudía a Roma como cardenal. Sé que siempre venía, pero lo hacía de incógnito, en medio de la gente. Inmediatamente después de la elección como papa, cuando salió a saludar, lo primero que hizo fue venir a Santa María la Mayor a ver a la Virgen. Esto ya indicó por dónde iría su parte afectiva devocional. De hecho, en cada viaje que ha hecho, antes de marcharse y a la vuelta, siempre ha venido de forma privada. Venía, lo recibían y le acompañaban los máximos responsables, rezaba y volvía a marcharse. Ha venido 120 veces. Es algo realmente extraordinario. Últimamente, hace un par de años, había nombrado a un comisario extraordinario para la basílica de Santa María, el lituano Rolandas Makrickas, cardenal que le acompañaba. El testamento que hizo, en el que dijo que quería ser enterrado en Santa María la Mayor, es del 2022.

¿Cómo debe interpretarse el hecho de que el papa Francisco haya elegido ser enterrado en Santa María la Mayor?

Cada papa puede hacer lo que quiera. Él tenía devoción a Santa María la Mayor y le hizo ilusión que lo enterraran aquí. No es el primero, hay otros seis papas enterrados.

¿El talante del Papa, más reformador, más al lado de la gente, puede tener que ver?

En parte, sí. Los papas enterrados son de siglos atrás. León XIII está enterrado en San Juan de Letrán; Pío IX, en San Lorenzo Extramuros. No es algo extraordinario, pero ahora hacía años que no pasaba. Los del siglo XX y XXI habían sido enterrados todos en el Vaticano. No es algo extraordinario, pero es, diríamos, una normal extraordinariedad. No es el primero ni será el último.

¿Lo había conocido personalmente?

Le había saludado dos veces, al principio del pontificado. Cuando vino aquí, a Santa María, saludó uno por uno a los canónigos. Poder hablar en castellano me permitió mantener una breve conversación. Hay alguna foto que atestigua la cordialidad de ese momento. En otra ocasión coincidimos en la misa concelebrada con los profesores del Instituto de Música Sacra. Una vez que volvía de Fátima lo fui a recibir. He ido siguiendo todo el pontificado, pero no he hablado más.

¿Qué le ha parecido su pontificado?

Ha tenido una popularidad y una comunicación muy extraordinarias. El que venga después va a tener que estar muy preparado. Los viajes han sido importantes... Pero hace falta que pasen unos años para hacer el balance. Ahora, en la inmediatez de la muerte, solo se destacan las cosas positivas. Pero yo ya no estaré para hacer el balance, ya lo harán otros.

¿El papa Francisco había tenido una especial atención en el tema musical?

No. Vamos, demostrada, no. Conocía mucho ciertas óperas. Los abuelos eran italianos, los padres mantuvieron el gusto por la ópera. Tenía cierta cultura musical. Citaba algún tema, pero no era su mundo. Hay una frase en latín que dice 'jesuita non canta'. Pero hay sus excepciones. En Catalunya, por ejemplo, teníamos al padre Massana, que fue jesuita y era un gran compositor.

Usted le dedicó una sardana al papa Francisco.

Sí. Hace un par de años. En la peregrinación de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat. Celebraban los 800 años. Me pidieron escribir una sardana como ofrenda. Era una sardana para exponer el mundo catalán, Montserrat, el país y la paz. La cofradía quiso dedicarla al papa Francisco.

¿Le gustó?

Se tocó en su presencia y yo después le entregué la partitura. Nos dijo "muy bien, muy bien", pero poco más. Solo faltaría que le hubiera tenido que contar aquí comienzan los cortos y aquí los largos, ahora entra la tenora y ahora el fiscorno (sonríe). Lo que sí le dije es que una chica que tocaba en la copla tenía un niño que estaba muy enfermo, y le pedí que orase para él.

¿Cómo será recordado?

Lo tendremos muy presente. Ahora como canónigos estamos haciendo dos horas de acogida. Y no paras en todo el rato. La gente está interesada en saber el lugar donde estará la tumba. Existe una relación de vecindad de proximidad espiritual. Ahora es el momento de orar por él e imitarlo en todo lo bueno que podamos.

¿Y cómo debería ser el futuro papa?

Mire, uno u otro saldrá. Lo que tengo claro es que yo no seré.

En el entierro de este sábado podrían escucharse algunas composiciones de Miserachs. El sacerdote asegura el día antes que no se ha ocupado de ello, pero que habitualmente se interpreta un réquiem y un responsorio y, a veces, un canto a la virgen. Algún fragmento de Miserachs podría formar parte del réquiem. Últimamente, él mismo ha hecho adaptaciones para voces femeninas, ya que las músicas antes las interpretaba un coro solo de hombres y ahora son mixtos. Se trata de un Réquiem que Miserachs compuso expresamente para ser interpretado en Santa María la Major.