La rectora de la UPF apuesta por aprovechar la crisis en la universidad americana para captar talento investigador en la UE

Repitió en varias ocasiones que era optimista, la rectora de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Laia de Nadal, durante la entrevista que le hizo el director de EL PERIÓDICO Albert Sáez en el #afterwork organizado por este diario este jueves en Casa Seat. Afirmación que la "súper rectora, la rectora de los rectores catalanes", como la presentó el conductor del acto –este 2025 De Nadal preside la Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)- acompañó de afirmaciones que lo certificaban. Seguramente la principal fue leer la última embestida contra las universidades americanas de Donald Trump, que culmina su cruzada conservadora que desde hace tiempo combate programas de diversidad racial e igualdad de género, como "una oportunidad para la universidad europea".

"Una cantidad muy importante de premios Nobel viven en EEUU, pero nacieron en Europa, y eso no es casualidad. EEUU había tenido siempre la puerta abierta a los investigadores. Ahora que pasa todo lo contrario, y EEUU amenaza a la investigación y a la libertad de cátedra, Europa tiene que asumir el reto de abrir sus puertas a todo ese talento investigador, y no hacerlo de forma segmentada, país a país, sino de manera global", defendió De Nadal, añadiendo que "la UE tiene la capacidad y ha de tener la voluntad política para hacerlo". Incluso detalló alguna de las fórmulas que podrían usarse, como la creación de figuras como la del profesor europeo.

La catedrática de Biología Molecular y Bioquímica se mostró también optimista al responder sobre otra de las polémicas que ha marcado la actualidad universitaria en las últimas semanas: el llamado decreto de las universidades privadas. De Nadal juzgó la salida del decreto como una buena noticia. "El decreto busca velar por la calidad de las nuevas universidades y eso es positivo; el problema es que se ha politizado mucho, y la educación lo último que hay que hacer es politizarla", consideró la rectora, quien aseguró que ella no iba a entrar a valorar si tenemos muchas o tenemos pocas universidades, pero subrayó que lo que tenía claro, es que tienen que ser de calidad.

Hito de los 50.000 graduados

Sobre cómo celebrarán su 35º aniversario, la rectora respondió que no harán una gran celebración, pero destacó que esta fecha señalada coincidirá con su llegada a los 50.0000 graduados, algo que aprovecharán.

En cuanto a novedades en las titulaciones, De Nadal adelantó que, no para el curso 25-26, sino para el 26-27, ofrecerán un nuevo grado "muy relacionado con las lenguas y la comunicación". "Y estamos viendo si tenemos que crear algún grado nuevo que ahora no tenemos y que haya surgido la necesidad de tenerlo", agregó sin aventurarse a dar más detalles pese a la insistencia de su entrevistador.

Sobre esa cuestión, apuntó también que el futuro de la universidad pasa por fomentar la interdisciplinariedad (algo en lo que fueron pioneros introduciendo asignaturas de Humanidades en el grado de Medicina). "Siempre nos ha gustado mucho ser la prueba del concepto; el piloto", se enorgulleció, lamentado, eso sí, la falta de flexibilidad del sistema.

"Sin investigación no hay futuro"

Entre los retos sobre la mesa, la rectora planteó "convencer a las empresas que sin investigación no hay progreso, y convencerlas de que llamen a la puerta de las universidades".

Al ser preguntada sobre dónde han fallado las líneas de defensa para que estemos viviendo un auge de la extrema derecha, y teniendo que defender cuestiones ya superadas, De Nadal respondió que "la sociedad en general tendría que asumir este reto". "Quizá estamos muy preocupados sobre si los jóvenes tienen capacidad memorística, pero lo más importante que les tenemos que enseñar es a ser críticos, a buscar fuentes de información fiables…", zanjó la primera rectora de la historia de la UPF que no viene de las Ciencias Sociales: "Las humanidades y el lenguaje tiene que estar en todas las disciplinas; conmigo se ha cerrado un ciclo y se ha demostrado que no pasa nada porque una rectora no venga de las ciencias sociales".