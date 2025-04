Montserrat se prepara para un día histórico con las reservas agotadas

Una imagen que el siglo pasado solo se dio en dos ocasiones —la última hace ya 28 años— podrá contemplarse de nuevo este domingo, 27 de abril, en una fecha que quedará marcada en la extensa historia de la Abadia de Montserrat. La Verge de Montserrat, conocida popularmente como La Moreneta, saldrá del camarín donde cada día la veneran miles de visitantes para presidir en procesión la misa conventual de su festividad, que comenzará a las once de la mañana y que, de manera excepcional, se celebrará en el exterior del recinto.

El motivo que justifica este cambio de escenario es, precisamente, lo que hace aún más significativa esta jornada: se celebrará la misa de la Solemnidad de la Virgen de Montserrat en el marco del milenario del monasterio.

Se espera una celebración multitudinaria, ya que la festividad ya es, de por sí, una jornada de alta afluencia de fieles, a lo que este año se suma el carácter extraordinario del acontecimiento, que además coincide en domingo. Una previsión que se ha confirmado con rapidez: las reservas disponibles para obtener asiento en la misa exterior —unas 3.000 en total— así como para los otros tres actos religiosos principales del fin de semana, ya están completamente agotadas.

Sin asiento

¿Significa esto que quien no tenga reserva no podrá asistir? En absoluto. Especialmente en el caso de la misa del domingo, la comunidad benedictina ha reiterado que todas las personas que suban a Montserrat podrán seguir la celebración, aunque no dispongan de asiento.

La misa conventual será presidida por el abad, Manel Gasch, aunque todavía está por confirmarse qué otros representantes eclesiásticos ajenos a la comunidad benedictina estarán presentes en los actos litúrgicos del fin de semana. La vigilia del sábado, por ejemplo, estaba inicialmente prevista para ser presidida por un obispo cuyo nombre no ha trascendido, aunque las modificaciones en las agendas provocadas por el funeral del papa Francisco han obligado a reajustes y algunas ausencias.

Desde este viernes ya eran visibles los primeros preparativos logísticos y de infraestructura para la misa dominical. El altar, de grandes dimensiones, se ubicará frente a la fachada del monasterio, cubriendo dos o tres de las cinco arcadas (las más cercanas al claustro), mientras que las otras —probablemente dos— quedarán libres para permitir el acceso y salida de la basílica. Por ese mismo acceso, la imagen de la Moreneta saldrá y regresará en procesión.

Recorrido

La imagen de la Virgen de Montserrat será trasladada sobre un baldaquino de 1916 que ha sido restaurado especialmente para la ocasión. Una vez en la plaza, estará protegida por el palio que ya se utilizó en 1947.

El recorrido comenzará cuando el rector del santuario, Joan M. Mayol, retire la imagen de su trono y la entregue al abad Manel Gasch. Este la conducirá hasta la entrada del camarín, donde la recibirán el prior y el subprior de la abadía, Jordi Puigdevall y Bernat Juliol, quienes la portarán hasta el altar mayor de la basílica de Santa María, descendiendo por la escalera del portal Angèlic. Allí esperarán el turiferario, diáconos y el resto de la comunidad monástica. En ese punto, la imagen será colocada en el baldaquino restaurado.

En el primer tramo de la procesión —saliendo de la basílica y cruzando el atrio— será la Schola Cantorum de la Escolanía de Montserrat quien lleve la imagen. En el segundo tramo, justo antes de salir al exterior, serán los monjes benedictinos quienes la porten.

Durante la misa participarán todas las formaciones corales vinculadas al entorno montserratino: la Escolanía de Montserrat, la Schola Cantorum y la Capilla de Música de Montserrat. Uno de los elementos más destacados será la decoración floral de parte de la plaza de Santa Maria, que correrá a cargo de la Federació Catalana de Catifaires, encargada de confeccionar una alfombra floral especialmente para la ocasión.