Las iglesias de los pobres en Barcelona lloran al papa Francisco: "Nos puso en el centro del catolicismo"

El día después de abrir la iglesia de Santa Anna de Barcelona para que 12 personas sin hogar pudieran pasar allí la noche, el 17 de enero de 2017, su rector, Peio Sánchez, recibió dos mensajes. El primero, del equipo de gobierno de Ada Colau, que le pedía que no lo volviera a hacer porque el templo no cumplía con las condiciones higiénicas necesarias. El segundo, del papa Francisco, que le encomendó que siguiera con esa labor. "Parece paradójico pero tener el apoyo directo del Vaticano nos ayuda a que el resto de la Iglesia no nos vea como unos raros, nos ha dado cobertura, nos ha puesto en el centro y nos ha evitado muchas críticas de las corrientes integristas", explica el párroco. Las iglesias de los pobres de Barcelona lloran hoy la muerte del Papa y piden que el nuevo pontífice siga su legado. "Era la única voz mundial en favor de la paz. Necesitamos una iglesia para todos", reivindica por su parte Jaume Castro, responsable de la Comunidad de Sant Egidi de Barcelona.

"El Papa dijo que la Iglesia debía ser como un hospital de campaña que acoge a los más vulnerables, y decidimos abrir" Peio Sánchez — Rector de la parroquia de Santa Anna de Barcelona

Peio Sánchez, rector de la parroquia de Santa Anna junto a Madou, 18 años, integrante del programa de acogida que ofrece el Hospital de Campanya de Barcelona. / Manu Mitru

Abrigado con un poncho y su habitual 'txapela' en la cabeza, Sánchez recibe a EL PERIÓDICO en la parroquia de Santa Anna, mientras sigue por televisión la procesión de cardenales que llevan la tumba del Papa hasta la capilla ardiente de la basílica de San Pedro. "¡Esto de que estén rodeados de hombres no es normal ni en un autobús! La Iglesia tiene que dar un salto en el eje feminista", reivindica, preocupado por la situación extrema que viven muchas mujeres migrantes a las que atiende desde el centro.

Hace ocho años que, a petición de la fundación Arrels ante un invierno especialmente frío e inspirados en los discursos del Papa, Sánchez y la recientemente fallecida Vicky Molins abrieron las puertas de este templo para los más vulnerables. "El Papa dijo que la Iglesia debía ser como un hospital de campaña que acoge a los más vulnerables, y decidimos abrir", cuenta el párroco. La primera noche fueron 12 personas; la tercera, 50; la siguiente, 100 y al final fueron más de 200.

Colas en la comida de la parroquia barcelonesa de Santa Anna / Manu Mitru

El Evangelio del siglo XXI

Los bancos de esta iglesia, que son plegables para transformarse en cama de quien no tiene, solo acogen pernoctas durante el invierno. Pero durante el resto del año la situación es igual de frenética. Ofrecen desayunos, comidas y cenas, además de asesoramientos psicológico, médico o legal. Dentro de la rectoría viven 10 personas y una treintena más lo hacen en varios pisos sociales cedidos de donaciones. El año pasado atendieron a 3.700 personas, más de la mitad son musulmanes del Magreb y el África Subsahariana, y una parte importante son latinoamericanos. "La mayoría son migrantes jóvenes recién llegados", explica. El rector tiene a algunos de ellos guardados en la retina. "Había un joven que cada día se despertaba temiendo ahogarse en la patera".

"Ayudar a los pobres, acercarnos, tratarlos como un amigo es la práctica del Evangelio, es el Evangelio llevado al siglo XXI" Jaume Castro — Responsable de la Comunidad de Sant Egidi de Barcelona.

Pero el Hospital de Campaña de Santa Anna no es el único templo que abraza a los más vulnerables en Barcelona. Hace más de 40 años que la comunidad de Sant Egidi, integrada por laicos voluntarios, se dedica a ello desde diferentes templos de la ciudad. El acto más simbólico son las comidas de Navidad que celebran con personas vulnerables y en la calle dentro de las iglesias de Barcelona. Reunieron a 1.700 personas el año pasado. "Para nosotros, la Navidad es un símbolo con un significado profundo: los pobres, los niños, los ancianos que la sociedad arrincona son nuestros amigos. Los pobres no son nuestros usuarios, son un amigo más, son parte de nuestra familia y con ellos celebramos la vida", explica Castro. Desde esta convicción alimentan a miles de personas en comedores sociales y repartos de alimentos, dan clases de catalán y castellano gratuitas a los inmigrantes o acompañan a niños y ancianos solos. "Ayudar a los pobres, acercarnos, tratarlos como un amigo es la práctica del Evangelio, es el Evangelio llevado al siglo XXI, es nuestra realidad", insiste Castro.

La Comunidad de Sant Egidi distribuye comida entre personas sin recursos, que hacen fila para recibirla. / Manu Mitru

Las llamadas del Papa

"El Papa puso la Iglesia de los pobres en el centro, nos dio mucho apoyo, pero lo más importante es que era la única voz en el escenario mundial que hablaba de la paz en un mundo donde la indiferencia se ha globalizado", alaba Castro.

Para Sánchez, la importancia de Francisco es su capacidad de haber empezado debates eclesiales, por ejemplo la homosexualidad o el papel de la mujer. "Pero sobre todo es que le gustaba charlar, quería enterarse de la realidad escuchándola, lo que le permitía orientarse con mucha lucidez". Aunque ya se conocían cuando era obispo en Buenos Aires, Sánchez entabló una relación directa con el Papa. "Te llamaba y te pedía descripciones, especialmente sobre la migración o las personas sin hogar. Era muy insistente en la necesidad de atender a los últimos de los últimos. Nos decía que éramos sus manos para poner sus palabras en acción", recuerda Sánchez.

"El Papa te llamaba y te pedía descripciones sobre la migración o las personas sin hogar. Nos decía que éramos sus manos para poner sus palabras en acción"

En noviembre, la última visita de Sánchez a Roma, el Papa le pidió que rezaran por él. "Nos dijo, 'pero recen bien'", explica. "Que nosotros tuviéramos su apoyo nos evitó muchas críticas internas, pero entonces estas críticas iban a él. Las corrientes integristas, que a nivel eclesial son minoritarias, tienen mucha fuerza y poder y actúan sin pudor y él las enfrentaba de forma muy fuerte", sigue Sánchez, con la libertad que discursiva que le caracteriza. Unas corrientes que este párraco también se ha encontrado. "Han venido aquí personas a protestar, católicos cercanos a Vox a los que les molesta que atendamos a las personas".

Por eso, espera que el próximo Papa siga los pasos de Franciscos. Incluso tiene un candidato, el cardenal Luis Antonio Tagle, de Filipinas. "No podemos tener un papa americano o europeo y necesitamos que sea una persona que se ensucie, que pise realidad, y que pueda transformar la Iglesia manteniéndonos unidos".

Los debates abiertos son muchos: homosexualidad, aborto, eutanasia..."Necesitamos una Iglesia para todos, que acoja a todo el mundo, que no deje a nadie fuera", reclama Castro. Sin embargo, todos ellos tienen claro que haya el Papa que haya, seguirán con su camino. "No podemos hacer otra cosa que seguir, el mundo necesita a personas que trabajen para la paz, para el encuentro, que derriben muros", insiste Castro. Sánchez se despide, desde el centro de Barcelona, en una ciudad de postal, en plena diada de Sant Jordi. "Vendemos una ciudad Disneylandia, pero aquí mismo tenemos el infierno. Hay que descender a este infierno y que la Iglesia sea un refugio para estas personas".