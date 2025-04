Papa Francisco: Última hora de su muerte, funeral, cónclave y candidatos a su sucesión, en directo

Las iglesias de los pobres en Barcelona lloran al papa Francisco: "Nos puso en el centro del catolicismo"

El día después de abrir la iglesia de Santa Anna de Barcelona para que 12 personas sin hogar pudieran pasar allí la noche, el 17 de enero de 2017, su rector, Peio Sánchez, recibió dos mensajes. El primero, del equipo de gobierno de Ada Colau, que le pedía que no lo volviera a hacer porque el templo no cumplía con las condiciones higiénicas necesarias. El segundo, del papa Francisco, que le encomendó que siguiera con esa labor. "Parece paradójico pero tener el apoyo directo del Vaticano nos ayuda a que el resto de la Iglesia no nos vea como unos raros, nos ha dado cobertura, nos ha puesto en el centro y nos ha evitado muchas críticas de las corrientes integristas", explica el párroco. Las iglesias de los pobres de Barcelona lloran hoy la muerte del Papa y piden que el nuevo pontífice siga su legado. "Era la única voz mundial en favor de la paz. Necesitamos una iglesia para todos", reivindica por su parte Jaume Castro, responsable de la Comunidad de Sant Egidi de Barcelona. Lea el reportaje aquí.