Pensionistas llevan sus lecciones de vida a las aulas: "Si no defendemos los derechos, podemos perderlos"

Lunes, 9.50 de la mañana, última semana de un trimestre especialmente largo. No es primera hora, pero casi. Cinco jubilados aguardan sobre el amplio escenario de la sala de actos del Institut Tecnològic de Barcelona (ITB), con sus boinas y sus característicos chalecos y pañuelos naranjas. Uno de ellos, incluso con una guitarra. Han venido con una misión clara: concienciar a los chavales sobre la importancia de defender las pensiones y "lo público en general", tan amenazado en los tiempos que corren, mensaje diametralmente opuesto al que están expuestos permanentemente los jóvenes en las redes sociales en boca de los 'hiperindividualistas' 'influencers' de cabecera.

El ITB incluye en las actividades de aula charlas para fomentar una mirada crítica del alumnado y contrarrestar discursos de odio y 'fake news' de las redes sociales

"Ahora nos miráis con cara de 'qué vienen a contarnos estos abuelos', pero esto nos afecta a todos", expone uno de los veteranos conferenciantes a un auditorio que se ha llenado de chavales vestidos con ropa deportiva negra, la inmensa mayoría chicos, como sucede en todos los institutos especializados en tecnología. "Nuestro lema es que los abuelos defiendan las pensiones de los nietos, y los nietos, las pensiones de los abuelos", apunta Abel, uno de los activos miembros del grupo 'Salvem les pensions, Nou Barris', incansable asamblea territorial de la Marea pensionista.

Fueron estos miembros de la Marea los que llamaron a la puerta del instituto, en Trinitat Nova, su zona de influencia, para ofrecerse a explicar sus historias al alumnado, pero la propuesta -hablar a los chicos de derechos laborales y no solo laborales en toda su amplitud- encajaba a la perfección con lo trabajado en IPO (Itinerari Personal per a l’Ocupabilitat), así que en el centro estuvieron encantados a abrirles las puertas.

"Lo que vienen a explicarles está enmarcado en el impulso de la acción tutorial y la orientación del alumnado, algo tan importante y que precisamente quiere impulsar la nueva ley de la FP", señala Raquel Suárez, coordinadora de la acción tutorial y la orientación del centro, muy consciente de la necesidad de contrarrestar los discursos de odio de las redes sociales. "Es muy necesario que estos chicos escuchen a otras voces y otros relatos para ayudarles a desarrollar una mirada crítica sobre las cosas", prosigue la docente.

"Ahora nos miráis con cara de 'qué vienen a contarnos estos abuelos', pero esto nos afecta a todos"

Uno de los mensajes que estos pensionistas quieren dejar claros a su jovencísima audiencia es que no den por hecho que los derechos de los que ahora disponemos han existido siempre, y mucho menos que son inamovibles. "Si no los defendemos, podemos perderlos", les advierten después de contarles que, hace no tanto tiempo, no existía el sistema de pensiones y la gente, cuando dejaba de trabajar, dejaba de cobrar y pasaba a depender de sus familias o se quedaban en la indigencia. "Alemania fue el primer país en el que hubo un movimiento obrero importante que logró crear un primer sistema de seguridad social en 1881", les explican.

Brecha de género

"Reivindicamos no ir hacia atrás, no por nosotros, por los que venís detrás. Que la edad de jubilación vuelva a los 65, no a las 67, como está ahora; y estamos en contra de la privatización de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación", resume uno de los ponentes. A su lado, la ponente mujer les habla de la brecha de género. De cómo la situación ha mejorado "porque las mujeres nos hemos unido" y, sobre todo, de la necesidad de seguir, porque "aún queda un largo camino", sonríe a las pocas chicas presentes en la masculinizada sala. "¿Por qué a una mujer aún se le pregunta, aunque sobre el papel ya no puede hacerse, si quiere tener hijos?", plantea la activista.

Activista de la 'Marea Pensionista' canta 'El soldat universal' frente a un grupo de estudiantes de FP del ITB. / Marc Asensio

Un profesor de IPO apunta que esta cuestión la han trabajado en la materia, y que vieron que aunque las diferencias entre hombres y mujeres se han empezado a reducir, su repercusión impacta lo largo de toda la vida.

Tras una hora de charla, suena la sirena del patio que indica que la actividad debería terminar, pero han quedado muchos temas en el tintero. "Me hubiera gustado hablar de las consecuencias que tienen para todos nosotros las guerras y la militarización, y de dónde sacarán los gobiernos el dinero para el rearme, pero no ha dado tiempo, ya será otro día, si no os llaman para hacer la mili", termina el último de los ponentes antes de coger la guitarra y despedir a los chicos con la canción de 'El soldat Universal':

"És alt o baix, és prim o gros,

lluita amb missils, o a cops de roc;

pot tenir els seus cinquanta anys,

o tenir-ne sols disset.

Serà soldat durant mil anys...".

Pese a que el estudiantado coge sus bocadillos y se marcha al patio sin interactuar demasiado con los ponentes, las muchas ideas expuestas durante la mañana siguen flotando en la sala, y seguramente en la cabeza de algunos de los estudiantes.