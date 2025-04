Muerte del Papa Francisco, en directo: funeral, entierro, candidatos a nuevo Pontífice y última hora del Vaticano

Raúl Castro, sobre el papa Francisco: "Lo llevaré para siempre en mi corazón"

El expresidente cubano Raúl Castro (2008-2018) aseguró que llevará "para siempre" en su "corazón" al papa Francisco, muerto este lunes a los 88 años, quien visitó la isla en 2015 y jugó un papel fundamental en el acercamiento entre La Habana y Washington de 2015 a 2017. "Descanse en paz, entrañable amigo. Su deceso me conmueve profundamente (...). Tal como me manifestó en una ocasión, también lo llevaré para siempre en mi corazón", escribió el expresidente y líder revolucionario cubano en un inusual mensaje escrito reproducido por medios oficiales. Castro, quien no se refirió en su breve nota a la mediación clave de Francisco con EEUU, aseguró que el papa fue "un hombre íntegro y consecuente que reciprocó con afecto y buenaventura la relación humana" que ambos forjaron.