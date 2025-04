Barcelona despide a la familia Escobar-Camprubí en un funeral multitudinario: "Viviremos más intensamente por vosotros"

La iglesia de Sant Vicenç de Sarrià (Barcelona) se ha desbordado este mediodía durante el funeral de la familia Escobar-Camprubí, fallecida en un trágico accidente en helicóptero durante una visita turística en Nueva York el pasado 10 de abril. El recuerdo de Mercè Camprubí, Agustín Escobar y sus tres hijos 'Agus', Mercè y Víctor, de 11, 9 y 4 años, ha inundado también la plaza del Roser del barrio barcelonés, plagado de amigos, compañeros de trabajo y vecinos que han querido dar su último adiós a la familia y que han seguido el funeral en pantallas desde la calle. "Cualquier palabra queda corta, os echaremos de menos cada día de nuestras vidas. Os recordaremos con una sonrisa y viviremos la vida más intensamente para vosotros, os lo debemos" ha dicho Joan Camprubí, hermano, cuñado y tío de los fallecidos.

La ceremonia religiosa, que ha empezado a la una del mediodía, ha estado presidida por los cinco féretros de los difuntos con sus fotos. Su familia, amigos y compañeros les han recordado de forma muy emotiva. De Mercè Camprubí, sus allegados han honrado su entusiasmo y la han definido como una mujer valiente, luchadora, inteligente, competitiva y deportista. "Mercè era pura energía positiva, la reina de los dobles... era de otro planeta", en palabras de su hermana pequeña, Berta Camprubí. A él, Agustín Escobar, le han recordado en sus barbacoas, disfrutando compartiendo lo que tenía. "Era el mejor amigo que alguien podía tener, vivía intensamente, sin pausa y pasión. Amaba todo lo que hacía, disfrutaba cada momento como si fuera el último", le ha recordado un amigo.

Otros miembros de la familia han hablado de los tres niños. El mayor, 'Agus', un niño dotado de una inteligencia y fuerza inaudita, le han recordado por su destreza con el ajedrez y su pasión por fútbol y el 'saxo'. Mercè, que el día después de su muerte habría cumplido nueve años, era una apasionada de la danza, la hípica, el baloncesto, el golf y el violonchelo, que ya estaba planeando su fiesta de cumpleaños. Al pequeño, Víctor, le han recordado como un tanto 'travieso', con una sensibilidad extraordinaria y un carácter aventurero y atrevido. "Desde una estrella nos mandan fuerza y amor, estamos agradecidos de haber vivido a nuestro lado", ha dicho su tía paterna.

"Estaban en el mejor momento de su vida y nosotros debemos seguir viviendo intensamente con todas nuestras fuerzas, siguiendo su ejemplo", ha dicho la hermana de la fallecida. "Ellos seguirán en nosotros. No buscamos respuestas, no nos interesa. Se han ido juntos, felices y unidos, demasiado pronto pero sin sufrir", ha dicho el hermano, Joan Camprubí, que ha explicado que los seis primos de la familia aún siguen preguntando por sus tres primos fallecidos.

También han tomado la palabra los padres de Mercè Camprubí, que han agradecido las muestras de apoyo que han recibido desde el pasado 10 de abril: desde las amistades, los compañeros de trabajo, pero también las administraciones catalanas y americanas, así como varias empresas, especialmente Samsung, donde trabajaban padre y madre, o el Barça, que se sumó a los homenajes con un minuto de silencio. "Hemos recibido 60 coronas de flores, su estimación era enorme, y a ellos les gustaría que mantuviéramos la sonrisa", ha añadido el padre.

Precisamente a este funeral han asistido el president de la Generalitat, Salvador Illa, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el actual presidente del Barça, Joan Laporta, además de representantes del Ayuntamiento de Nueva York, del consulado de Estados Unidos en Barcelona y altos representantes de Siemens. También ha asistido el 'expresident' del Barça Josep Maria Bertomeu, ya que Mercè era nieta de un expresidente del Barça. El cardenal Joan Josep Omella ha querido estar presente en la ceremonia con una carta que ha leído el párroco, dado que se encuentra camino a Roma para el cónclave papal.

Durante el entierro también ha sonado canciones como el Virolai, 'Que tinguem sort', 'Por tí volare', 'Tears in Heaven' o 'Ave María' de Gounod. Aunque el momento más emotivo ha sido cuando la familia ha compartido un vídeo con fotografías al son de la canción 'New York' de Frank Sinatra. La familia estaba visitando la ciudad de Nueva York el pasado 10 de abril, cuando el helicóptero turístico en el que viajaban cayó en el río Hudson. La aeronave Bell206, propiedad de la empresa turística 'New York Helicopter Tours' que ofrece visitas panorámicas sufrió un problema mecánico en la transmisión que fue detectado el pasado septiembre, según datos de la Administración Federal de Aviación. Los registros muestran que el helicóptero siniestrado, construido en 2004, ya había registrado 12.728 horas de vuelo antes de tener que ser reparado.