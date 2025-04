Antonio Pelayo, experto del Vaticano, sale visiblemente emocionado a defender al papa Francisco: "He visto morir..."

El papa Francisco ha marcado una nueva etapa en el Vaticano. El argentino se despojó de muchos de los privilegios de los que le corresponden e intentó cambiar los mecanismos de una Iglesia demasiado centralizada en la Curia romana, atajar sus abusos y modificar su lenguaje para hablar de misericordia.

Francisco ha calado en muchas personas por ponerse del lado de los desfavorecidos. Precisamente de ello ha hablado Antonio Pelayo, el corresponsal de Antena 3 y experto en el Vaticano ha confesado que está "en un estado de ánimo bastante deprimido" porque para él "es una pérdida personal".

El corresponsal ha asegurado que no ha perdido "a un amigo, he perdido a un padre" y que aunque ha visto morir a cinco papas, "con ninguno me he sentido tan íntimamente unido”.

"Muchas veces, los gestos dicen mucho más que las palabras", ha explicado Antonio Pelayo. "Quiero subrayarlo en este momento que hay libertad de opinión y no se le puede negar a nadie, pero lo que hay que respetar es a la persona del papa que, en mi opinión, es inatacable”, ha añadido.

Pelayo también ha querido destacar que el "recuerdo de este papa va a estar unido a su amor por los pobres, por los emigrantes, por los refugiados, por las madres en dificultades, por los niños enfermos, por los que están sufriendo las atrocidades de las guerras y las calamidades climáticas”.