Educació recibe a las familias de la escuela de Terrasa investigada por su presunto giro ideológico

El Departament d’Educació de la Generalitat continúa su investigación sobre el colegio concertado Mare de Déu del Carme de Terrassa (Vallès Occidental, Barcelona), conocido como 'El Karmel', que atraviesa la mayor crisis desde su fundación en 1942. Numerosas familias denuncian que, tras décadas gestionado por equipos pedagógicos de perfil laico, el centro ha inició el curso 2023-2024 una nueva etapa bajo una dirección más enfocada en promover valores cristianos, lo que califican de "viraje ideológico radical".

Según estas familias, los nuevos responsables estarían vinculados al movimiento ultracatólico Camino Neocatecumenal —popularmente conocido como “los Kikos”—. Desde el colegio, sin embargo, aseguran que siguen perteneciendo únicamente a la orden de los carmelitas, titular del centro desde su origen. No obstante, preguntados por este diario, ni confirman ni desmienten si parte del nuevo personal pertenece a este movimiento religioso.

Las familias aseguran que este cambio de rumbo se ha traducido en un incremento del "adoctrinamiento" religioso y en una reducción de horas lectivas en catalán, algo que también corrobora un ex profesor del centro entrevistado por EL PERIÓDICO.

Expediente abierto

El pasado miércoles, las familias denunciantes mantuvieron una reunión con la directora de los Serveis Territorials del Vallès Occidental del Departament d’Educació. Fuentes oficiales han explicado a este diario que la investigación está en una fase muy inicial, aunque han confirmado que, si se confirmara la vulneración de los principios rectores del sistema educativo catalán, podrían tomarse medidas. Estas acciones, si se llegaran a aplicar, irían desde un aviso formal hasta sanciones más severas. En cualquier caso, subrayan, el proceso será largo y requerirá avanzar en la inspección.

El procedimiento de Educació contempla entrevistas con todas las partes implicadas, tanto de las familias como del personal del centro, y visitas presenciales al colegio.

"Somos familias, no inspectores"

Por su parte, las familias, que han recogido más de 200 firmas para pedir la dimisión de la nueva dirección pedagógica, agradecen que se les haya escuchado, pero lamentan no haber obtenido respuestas claras. "Hemos trasladado nuestras preocupaciones por la lengua, la ideología, la religión y la manipulación. Pero nos preocupa que se nos traslade la responsabilidad de recoger pruebas. Somos familias, no inspectores. Necesitamos que una administración competente lidere este proceso", declaran.

También han exigido que se garantice la protección del alumnado mientras dure la inspección. “Hemos pedido información sobre qué protocolo se activará para garantizar los derechos de los niños, pero no hemos obtenido respuesta", lamentan, y añaden que continuarán "haciendo presión a todos los niveles que sean necesarios".

Un exprofesor rompe el silencio: “Sí ha habido un cambio”

Un exprofesor que trabajó en el centro entre octubre de 2024 y enero de 2025 ha accedido a hablar con EL PERIÓDICO. En una entrevista con este diario, confirma buena parte de las situaciones denunciadas por las familias y corrobora un cambio hacia una línea ideológica más conservadora y cristiana. "Lo que dicen las familias de los alumnos me cuadra con muchas de las cosas que viví. No están viendo alucinaciones. Sí que ha habido un cambio", afirma.

Este exempleado, que ha preferido mantener el anonimato, explica que fue entrevistado por el actual director pedagógico, Lluís Seguí, figura clave en la nueva etapa de la escuela. “Nada más entrar, me dijo que había habido cambios en la dirección desde el curso anterior y que se quería exigir más al alumnado y poner más foco en los valores cristianos”, cuenta.

Colegio Mare de Deu del Carme de Terrassa, Barcelona / Victòria Rovira

Diferencias entre el antiguo y el nuevo profesorado

Además, asegura que, desde el primer momento, le indicaron que se relacionara más con el nuevo profesorado, alineado con la nueva dirección. “Lluís Seguí me recomendó explícitamente que me relacionara más con los nuevos profesores, los que habían llegado con la nueva dirección pedagógica, y no tanto con los antiguos. Me lo dijo así, tal cual”, asegura.

Con el paso de los días, esa diferencia entre nuevos y antiguos profesores se hizo cada vez más evidente, según el docente. "Había una diferenciación muy clara entre el nuevo personal y el que estaba de antes. Los nuevos tenían un trato de privilegio y preferencia evidentes", asegura, y añade que todos ellos tenían ya previamente relación con el nuevo director pedagógico: "Todos conocían de antes a Seguí y tenían una vinculación muy fuerte con la iglesia. El personal antiguo, en cambio, eran personas que estaban en el centro antes de su llegada y conocían otra manera de hacer. Habían vivido esa etapa con menos valores cristianos impuestos y más libertad".

El docente también constata un cambio en la plantilla, tal y como denuncian las familias: “Durante mi estancia entraron al menos dos personas más que ya tenían relación directa con el señor Seguí. Una de ellas no hablaba catalán y fue contratada para impartir Religión. Me sorprendió que hubiera dos horas semanales de religión, cuando lo habitual es una”, apunta.

Plegarias y comentarios inapropiados sobre alumnas

Además, denuncia que escuchó comentarios preocupantes sobre la vestimenta de alumnas de secundaria por parte de nuevos profesores. "A partir de la segunda vez que escuché esos comentarios sobre las niñas, entré un poco a defenderlas. Ellos comentaban que llevaban camisetas o faldas cortas, y que los alumnos no podrían concentrarse así", afirma.

También confirma que en el centro se habrían llevado a cabo plegarias, algo que, según las familias, no ocurría antes de 2023. "Cuando ocurrió lo de la DANA en Valencia, se hizo una plegaria a la hora del patio, por ejemplo, y hubo alumnos que leyeron textos de la Biblia, y es cierto que eso no se notificó a las familias hasta prácticamente el momento de hacerse", relata.

Cese del antiguo director

La situación interna del centro se tensó aún más la semana pasada, cuando fue despedido el anterior director, Francesc Rubio, justo antes del final del segundo trimestre y el inicio de las vacaciones de Semana Santa. Rubio, que llevaba más de dos décadas en el cargo, fue cesado el pasado 16 de abril. La escuela comunicó la decisión a las familias alegando “el incumplimiento grave y culpable de sus obligaciones laborales”.

La versión del colegio: “No ha habido un giro ultracatólico”

Fuentes del colegio Mare de Déu del Carme consultadas por este diario aseguran desconocer la identidad de las familias denunciantes y lamentan que no se haya utilizado "el canal de denuncias del colegio", antes de acudir a los medios de comunicación y al Departament d’Educació.

Preguntados sobre la posible vinculación del nuevo personal con el Camino Neocatecumenal, responden que "como en cualquier entorno, hay gente de diferentes movimientos" y que "no discriminan" por ello, sin desmentir ni confirmar la pertenencia al citado movimiento. Así mismo, reiteran que el centro sigue perteneciendo a la orden de los carmelitas, tal y como ha sido desde su fundación.

Sobre el supuesto giro ideológico desde 2023, afirman que "todos los cambios de dirección significan cambios", pero que "el que manifiestan los padres no es real". "No ha habido un giro ultracatólico, ni somos franquistas", subrayan.

Respecto a las declaraciones que un nuevo profesor de la asignatura de Historia habría hecho sobre Primo de Rivera y el Valle de los Caídos, el colegio rechaza manifestarse. En cuanto a los preocupantes comentarios sobre la vestimenta de las alumnas, aseguran que se han enterado "por los medios" y que "no constan en el canal oficial" de comunicación del centro.