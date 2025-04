Ojo a este complemento alimenticio para niños vendido en Catalunya: puede provocar "reacciones adversas

La vigilancia de la seguridad alimentaria es una tarea constante y esencial para proteger la salud pública, especialmente cuando se trata de productos destinados a la población infantil. En este contexto, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una importante notificación de alerta que concierne a un conocido complemento alimenticio para niños: Yovis Kids. La voz de alarma se dio inicialmente desde Cataluña, cuyas autoridades sanitarias detectaron un problema potencial y lo comunicaron rápidamente a nivel nacional a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). El motivo de esta alerta es la posibilidad de que el consumo de un lote específico de este producto provoque reacciones adversas de diversa consideración en los niños, lo que ha activado los protocolos de seguridad para informar a la población y proceder a la retirada del producto afectado.

La naturaleza de las reacciones adversas reportadas es lo que genera una preocupación particular. Según la información transmitida por AESAN, el consumo del lote afectado de Yovis Kids podría desencadenar desde erupciones cutáneas hasta, en casos más puntuales pero de mayor gravedad, angioedema. El angioedema se caracteriza por una inflamación temporal y localizada que afecta principalmente a las capas profundas de la piel y las mucosas (como labios, párpados, lengua o garganta), pudiendo llegar a ser preocupante si afecta a las vías respiratorias. Que un producto diseñado específicamente para niños pueda tener estos efectos secundarios indeseados subraya la importancia de esta alerta y la necesidad de que los padres y cuidadores estén debidamente informados para tomar las precauciones necesarias.

Identificación precisa: lote afectado y detalles del producto

Para evitar alarmas innecesarias y focalizar la atención en el producto concreto, AESAN ha proporcionado detalles muy específicos que permiten identificar el lote afectado. Es crucial que los consumidores que hayan adquirido este complemento alimenticio revisen cuidadosamente la información del envase. La alerta se refiere exclusivamente al producto Yovis Kids, comercializado por la marca Alfasigma. Se presenta habitualmente en un envase que contiene 10 viales de 10 ml cada uno.

Los datos clave para identificar el lote implicado son:

Número de Lote: N03387

Fecha de caducidad: 01/04/2026

Código Nacional (CN): 214347.0

El producto se conserva a temperatura ambiente. Es fundamental recalcar que solo las unidades pertenecientes a este lote específico (N03387) con esa fecha de caducidad están afectadas por la presente alerta sanitaria. Cualquier otro lote o presentación de Yovis Kids, u otros productos de la marca Alfasigma, no están incluidos en esta notificación y se consideran seguros según la información actual. La correcta identificación basada en el número de lote y la fecha de caducidad es, por tanto, esencial para gestionar adecuadamente esta situación en los hogares.

Alcance de la distribución y medidas puestas en marcha

Aunque la notificación inicial partió de las autoridades sanitarias de Cataluña, la información disponible indica que la distribución del lote N03387 de Yovis Kids no se limitó a esta comunidad autónoma. Según AESAN, la distribución inicial del producto afectado se realizó en todo el territorio nacional. Esto significa que el complemento alimenticio potencialmente problemático podría encontrarse en farmacias, parafarmacias u otros puntos de venta habituales de este tipo de productos en cualquier comunidad autónoma de España.

Ante esta distribución generalizada, la comunicación a través del SCIRI ha sido fundamental. La información detallada sobre la alerta se ha trasladado a las autoridades competentes de todas las comunidades autónomas. El objetivo de esta comunicación coordinada es doble: por un lado, asegurar que la información llegue a los profesionales sanitarios y a los puntos de venta; y por otro, y de manera prioritaria, verificar la retirada efectiva de los productos pertenecientes al lote N03387 de todos los canales de comercialización. Este proceso de retirada busca impedir que nuevas unidades del lote afectado lleguen a manos de los consumidores y minimizar así cualquier riesgo potencial para la salud infantil. Las autoridades autonómicas son las responsables de supervisar que esta retirada se lleve a cabo correctamente en sus respectivos territorios.

Recomendaciones clave para padres y cuidadores

La principal recomendación emitida por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición es directa y clara: se insta a todas las personas que puedan tener en su domicilio el producto Yovis Kids perteneciente al lote N03387 (fecha de caducidad 01/04/2026) a que se abstengan de forma inmediata de administrarlo a los niños. La simple posesión del producto identificado con estos datos debe ser motivo suficiente para cesar su uso.

Se aconseja a los padres y cuidadores revisar los envases de Yovis Kids que tengan en casa para comprobar si coinciden con el lote y la fecha de caducidad indicados. En caso afirmativo, el producto no debe ser consumido bajo ninguna circunstancia. Aunque la alerta no especifica si se debe devolver al punto de compra, lo más prudente es, como mínimo, desecharlo de forma segura para evitar su consumo accidental. Si un niño ya ha consumido producto de este lote y presenta alguna reacción inusual, como erupciones cutáneas o hinchazón, es recomendable consultar con un profesional sanitario (pediatra o médico de familia) e informarle sobre el consumo del producto alertado. Esta alerta pone de manifiesto la importancia de la farmacovigilancia y la vigilancia de complementos alimenticios, así como la necesidad de seguir siempre las indicaciones de uso y estar atentos a cualquier posible efecto no deseado, especialmente en productos destinados a los más pequeños.